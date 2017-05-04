На ЦТ каждый день регистрируются больше двух тысяч абитуриентов

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Каждый день на централизованное тестирование (ЦТ) регистрируются свыше двух тысяч человек, сообщили Sputnik в РИКЗ.

Регистрация на тестирование стартовала в Беларуси 2 мая и продлится до 1 июня.

За первые дни регистрации желание сдать централизованное тестирование выразили уже порядка восьми тысяч абитуриентов — каждый день регистрацию на испытание проходят более двух тысяч человек.

Самые популярные среди абитуриентов предметы — русский язык и математика. Немногим меньше хотят сдать ЦТ по физике, биологии или белорусскому языку.

Для регистрации на ЦТ необходимо предоставить удостоверение личности, подать соответствующее заявление и оплатить оформление документов. Стоимость одного предмета на ЦТ-2017 — 2,3 рубля.

Максимальное количество предметов, которое может пройти абитуриент в этом году — четыре. Как показывает статистика первых дней приема документов для прохождения тестирования, большинство абитуриентов прибегают к возможности сдать дополнительный тест.

Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси с 10 июля.