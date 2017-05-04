ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ЦТ каждый день регистрируются больше двух тысяч абитуриентов

05.05.2017 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Каждый день на централизованное тестирование (ЦТ) регистрируются свыше двух тысяч человек, сообщили Sputnik в РИКЗ.

Регистрация на тестирование стартовала в Беларуси 2 мая и продлится до 1 июня.

На ЦТ каждый день регистрируются больше двух тысяч абитуриентов
© Sputnik/
Стать студентом: график ЦТ-2017

За первые дни регистрации желание сдать централизованное тестирование выразили уже порядка восьми тысяч абитуриентов — каждый день регистрацию на испытание проходят более двух тысяч человек.

Самые популярные среди абитуриентов предметы — русский язык и математика. Немногим меньше хотят сдать ЦТ по физике, биологии или белорусскому языку.

Для регистрации на ЦТ необходимо предоставить удостоверение личности, подать соответствующее заявление и оплатить оформление документов. Стоимость одного предмета на ЦТ-2017 — 2,3 рубля.

Максимальное количество предметов, которое может пройти абитуриент в этом году — четыре. Как показывает статистика первых дней приема документов для прохождения тестирования, большинство абитуриентов прибегают к возможности сдать дополнительный тест.

Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси с 10 июля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего абитуриентов регистрируются на сдачу теста по русскому языку, следом по популярности идет математика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Скидки в мае: где и сколько?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика