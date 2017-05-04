|
На ЦТ каждый день регистрируются больше двух тысяч абитуриентов
05.05.2017 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Каждый день на централизованное тестирование (ЦТ) регистрируются свыше двух тысяч человек, сообщили Sputnik в РИКЗ.
Регистрация на тестирование стартовала в Беларуси 2 мая и продлится до 1 июня.
© Sputnik/
За первые дни регистрации желание сдать централизованное тестирование выразили уже порядка восьми тысяч абитуриентов — каждый день регистрацию на испытание проходят более двух тысяч человек.
Самые популярные среди абитуриентов предметы — русский язык и математика. Немногим меньше хотят сдать ЦТ по физике, биологии или белорусскому языку.
Для регистрации на ЦТ необходимо предоставить удостоверение личности, подать соответствующее заявление и оплатить оформление документов. Стоимость одного предмета на ЦТ-2017 — 2,3 рубля.
Максимальное количество предметов, которое может пройти абитуриент в этом году — четыре. Как показывает статистика первых дней приема документов для прохождения тестирования, большинство абитуриентов прибегают к возможности сдать дополнительный тест.
Выдача сертификатов ЦТ стартует в Беларуси с 10 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего абитуриентов регистрируются на сдачу теста по русскому языку, следом по популярности идет математика.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии