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Поражают устремленность Беларуси в будущее и успехи страны - журналист из КНР

05.05.2017 16:22 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Журналист китайской газеты "Вестник Дачжун" Ма Найхэ в беседе с корреспондентом БЕЛТА признался, что его поразили устремленность Беларуси в будущее и успехи в экономическом развитии страны.Ма Найхэ посещает Беларусь с пресс-туром в составе журналистской группы. "Я впервые в вашей стране и, признаюсь, поражен. Мне очень понравилась природа, ваши трудолюбивые люди, устремленность в будущее, которой наделена Беларусь, а также успехи, которых удалось добиться в экономическом развитии", - отметил собеседник.Он признался, что до посещения страны уже кое-что знал о ней, в том числе был наслышан о реализации масштабного проекта - строительстве Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Во время этого пресс-тура я своими глазами увидел "Великий камень" и убедился в том, что у двух наших стран есть большие перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сфере", - сказал Ма Найхэ.Представитель китайской газеты также рассказал, что его впечатлило посещение Парка высоких технологий. "Высокие технологии - одно из направлений, по которому мы обладаем глубочайшим потенциалом. Ваш ПВТ находится на высоком уровне", - добавил он.Журналист также заверил, что по возвращении в Китай напишет о Беларуси ряд интересных материалов, которые будут касаться самых разных направлений взаимодействия. "Это будут всесторонние статьи, посвященные торгово-экономическому, политическому сотрудничеству, белорусской культуре", - уточнил Ма Найхэ.-0-
 
 
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Представитель китайской газеты также рассказал, что его впечатлило посещение Парка высоких технологий. "Высокие технологии - одно из направлений, по которому мы...

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