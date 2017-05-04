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Пляж около санатория "Шинник" в Бобруйске будет платным

05.05.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Пляж на озере около санатория «Шинник» в Бобруйске станет платным. Сейчас идет реконструкция пляжа и прилегающей территории, которую огораживают забором, пишет «Вечерний Бобруйск».


Озеро и прилегающая территория закрыты на пляжный сезон — 2017 из-за проводимой реконструкции, подтвердил главный врач санатория «Шинник» Василий Матвейчик. По его словам, уже давно назрела необходимость окультурить территорию площадью 13 га. Она принадлежит ОАО «Белшина».

На пляже обустроят игровые площадки, беседки, скамьи и пр. Реконструкцию места отдыха планируют завершить до конца сентября.

— Посещение пляжа после реконструкции действительно станет платным, стоимость будет доступной. Комфортный отдых и порядок требуют определенных затрат. К сожалению, многие люди не умеют отдыхать культурно. В пляжный сезон озеро посещают до 3 тысяч человек в сутки, каждое утро мы вывозим по 1−2 трактора мусора. Пришло время навести порядок на этой территории, — отметил Василий Матвейчик.

В прошлом году санслужба ограничивала купание детей на пляже «Шинника», приостанавливала купание в этом водоеме, а также на пляжах санатория им. Ленина, городских пляжах № 1 и 2 в Бобруйске.

 
 
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Сейчас идет реконструкция пляжа и прилегающей территории.

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