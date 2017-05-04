Прямые трансляции торжеств в День Победы проведут каналы Белтелерадиокомпании

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые трансляции основных торжественных мероприятий к 72-й годовщине Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне проведут каналы Национальной государственной телерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.Теле- и радиоканалы главного медиахолдинга страны подготовили тематический праздничный эфир. Зрители увидят прямые трансляции основных торжественных мероприятий, а также спецвыпуски проектов. По традиции в эфире будут представлены премьеры, тематический показ художественных и документальных фильмов, а также концертные программы.Празднование Дня Победы на "Беларусь 1" начнется 7 мая. В эфире канала в 13.20 зрители увидят торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы, записанные накануне, 6 мая.Также 7 мая на первой кнопке стартует тематический кинопоказ. Вечером "Беларусь 1" покажет 4-серийную военную драму "Переводчик" (Россия), а 8 мая днем телеканал предложит российский сериал военной тематики "Батя". В вечерний эфир 8 мая выйдет военно-приключенческий сериал "Привет от Катюши" (Россия).В День Победы в 12.00 на главном канале страны, а также в эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24" и "НТВ-Беларусь" начнется прямая трансляция возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске в рамках акции "Беларусь помнит". Прямую радиотрансляцию акции будет вести Первый национальный канал Белорусского радио.В 13.00 "Беларусь 1" покажет героическую драму "Битва за Севастополь" (Россия-Украина). С новым прочтением известной повести Бориса Васильева зрители смогут познакомиться во время премьеры 4-серийного фильма "А зори здесь тихие…" (Россия-Украина).В 17.55 в эфире теле- и радиоканалов медиахолдинга будет объявлена минута молчания, посвященная светлой памяти павших в борьбе против фашизма.В 21.30 в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнется прямая трансляция торжественного театрализованного концерта мастеров искусств "Площадь Победы". Также на протяжении всего дня в эфире "Беларусь 1" - спецвыпуски новостей и прямые включения из разных районов столицы и регионов страны. Телеканал "Беларусь 2" также присоединится к празднованию Дня Победы. 8 мая в эфире стартует тематический кинопоказ. Вниманию зрителей будут предложены военная комедия "Пять невест" (Россия), фильм "Высота 89" (Россия). 9 мая в 7.05, 10.05 и 14.40 в эфир выйдут фильмы хроникально-документального цикла "Партизаны". Специально к празднику "Беларусь 2" представит документальную ленту "Живая история". Оригинальный проект расскажет не только о событиях 22 июня 1941 года в Бресте, но и о людях, которые сегодня принимают участие в реконструкциях военно-исторических событий. Культурологический канал "Беларусь 3" подготовил ряд концертных программ и тематический кинопоказ. Так, 8 мая зрители увидят документальные фильмы проекта Белтелерадиокомпании "Они пели за Родину". В эфир выйдет известная киноповесть "Аты-баты, шли солдаты" (СССР), приключенческий боевик "Майор Ветров" (Белтелерадиокомпания), документальный фильм "Берлин. Май 1945". В 16.15 зрители услышат "Фронтовые истории любимых актеров". В рамках проекта можно будет узнать о военных буднях таких великих артистов советского кинематографа, как Алексей Смирнов и Владимир Басов. Эфир продолжит военная драма "Родина или смерть" ("Беларусьфильм", 2006).Проект "Беларусь 3" "Театр в деталях" расскажет о спектакле "Не мой" Национального академического театра имени Янки Купалы. Эта драма создана по повести "Нямко" Алеся Адамовича о белорусской девушке, спасшей немецкого солдата во время войны.9 мая в 8.40 в эфире телеканала будет показан вокальный цикл Леонида Захлевного "С днем рождения, Победа!" в исполнении заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки "Бяседа". В День Победы праздничный показ дополнят в военно-приключенческий фильм "Снайпер. Оружие возмездия" (Белтелерадиокомпания) и 4-серийный приключенческий фильм "Следы апостолов" ("Беларусьфильм")."НТВ-Беларусь" 9 мая также предложит вниманию зрителей специальный кинопоказ, трансляции и концерты. Утром в эфир выйдет патриотическая драма "Брестская крепость" (Россия-Беларусь) о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков. В картине с документальной точностью описываются события, происходившие в первые дни обороны.В 10.00 телезрители в прямой трансляции увидят парад, посвященный Дню Победы, который будет проходить в Москве на Красной площади. В 11.00 эфир продолжит праздничный концерт "Песни Победы".Затем последует показ военного кино: "Днепровский рубеж" (Беларусь), "Орден" (Россия), "Белая ночь" (Россия), "В августе 44-го…" (Беларусь-Россия).В вечернем эфире вниманию телеаудитории будет представлен праздничный концерт ко Дню Победы в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова на Поклонной горе.В эфире Первого национального канала Белорусского радио 9 мая пройдет тематический радиодень "Беларусь памятае!" с прямой радиотрансляцией церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. В течение радиодня будут звучать праздничные концертные программы "Песні ваенных гадоў" и стихотворения белорусских поэтов на военно-патриотическую тематику. Слушателей также ждут специальные выпуски передач "Радыёла", "Эпізоды Вялікай вайны", "Армейская пошта", "Тэатр Беларускага радыё" и др.-0-
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