Питание одного ребенка в лагере в этом году будет обходиться от 3,8 до 5,25 рубля в день

Денежные нормы расходов на питание детей в оздоровительных лагерях в 2017 году увеличены на 5%, сообщил во время онлайн-конференции БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

— Летом 2017 года стоимость питания одного ребенка в лагерях с дневным пребыванием составит в среднем 3,8 рубля в сутки, а в лагерях с круглосуточным пребыванием — 5,25 рубля, — отметил он. — Нормы дифференцированы в зависимости от возраста детей: для старших несколько выше, для младших — меньше.

Планируется, что в этом году в лагерях отдохнут 357 тыс. детей (209,9 тыс. в лагерях с дневным пребыванием и 147,4 тыс. — с круглосуточным). Родители, как и в предыдущие годы, будут оплачивать не менее 10% от полной стоимости путевки. Оставшаяся сумма может быть компенсирована за счет профсоюзов, местных бюджетов и других источников.

Прогнозируемая стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей — Br410; в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием — Br90; в 9-дневный профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием — Br100; в лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием — Br95.