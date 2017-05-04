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Инспектор ГАИ в Ганцевичах выиграл суд из-за оскорбления в чате Viber
05.05.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Решением суда уроженец Казахстана, проживающий в Ганцевичах, был оштрафован на 1,15 тысячи рублей за оскорбление в чате в мессенджере Viber инспектора Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
По информации милиции, история в райцентре началась в начале февраля текущего года: находившийся на службе инспектор получил от знакомых сообщение, что в беседе в чате Viber, посвященном местному ГАИ, один из пользователей допустил оскорбительные высказывания, увидели которое более 140 человек.
"Чтобы восстановить честь запятнанного имени, инспектор ГАИ обратился в суд", – сказали в управлении.
Суд на заседании, изучив материалы дела, признал 29-летнего местного жителя виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, нанесенном в публичном выступлении (ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Беларуси).
Решением суда мужчине было назначено наказание – штраф в размере 50 БВ (1150 рублей).
В ГАИ уточнили, что приговор вступит в силу 13 мая, то есть через десять дней после оглашения.
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Об оскорблениях сотрудник инспекции узнал от знакомых, которые сообщили ему о нелицеприятных высказываниях одного из участников чата.
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