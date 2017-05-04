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Информация об инъекциях "Пентоксифиллин" в российских СМИ некорректна - Минздрав

05.05.2017 16:57 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация российских СМИ о несоответствии лекарственного средства "Пентоксифиллин" серии 1771214 производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" по показателю "механические включения" сформулирована некорректно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Серия была произведена заводом в декабре 2014 года в количестве 7280 упаковок и реализована потребителям в Российскую Федерацию в январе 2015 года. Перед выпуском в реализацию это лекарственное средство прошло процедуру декларирования на территории России в установленном порядке.Информация о том, что серия забракована Симферопольским филиалом Росздравнадзора, поступила в Беларусь 23 января 2017 года. В это время препарат уже два года находился на российском рынке с его широкой сетью дистрибьюторов, осуществляющих его транспортировку и хранение в данный период. При этом никаких осколков стекла Симферопольский филиал Росздравнадзора в ампулах не обнаружил.После получения информации, что серия была забракована, специалисты Борисовского завода медицинских препаратов провели анализ условий производства и контроля качества этой серии в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики. В результате проведенного анализа установлено, что препарат производился в соответствии с действующим регламентом и технологическими инструкциями. Технологический контроль осуществлялся в соответствии с установленной периодичностью, анализ архивных образцов продукции показал соответствие показателя "механические включения" требованиям ТНПА.По состоянию на 5 мая 2017 года в адрес завода не возвращено ни одной упаковки лекарственного средства "Пентоксифиллин", раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл №10" серии 1771214.В 2016 году на ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" выпущено 15 тыс. серий готовых лекарственных средств. В этот период лекарственные средства завода поставлялись в более чем 20 стран мира.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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