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Градостроительный опыт Беларуси может быть интересен Китаю - журналист
05.05.2017 16:54 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Градостроительный опыт Беларуси может быть интересен КНР. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА журналист газеты "Вестник Харбина" Цзян Сюэсун, который находится в Беларуси с пресс-туром.Цзян Сюэсун признался, что приехал в страну впервые и за несколько дней пребывания уже почерпнул для себя массу полезной информации. "Больше всего мне понравился Минск, он поражает своими широкими проспектами, красивыми зданиями, у вас очень хорошая зеленая зона в центре города. И вообще я полагаю, что в градостроительной сфере у вас есть преимущество и мы должны изучать этот опыт", - заметил журналист. "В Китае многое знают о Беларуси, мы очень заинтересованы в развитии двусторонних контактов", - заверил Цзян Сюэсун. Он рассказал, что за время пресс-тура познакомился с самыми масштабными проектами сотрудничества, включая индустриальный парк "Великий камень". "Полагаю, что это только начало нашего взаимодействия, начало большого пути", - отметил собеседник.Китайские журналисты находятся в Беларуси с пресс-туром на протяжении недели, до 7 мая. Они посетили ряд предприятий, среди которых СЗАО "БелДжи", БелАЗ, индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, СПК "Агрокомбинат Снов", ОАО "Озерицкий-Агро". Что касается культурной программы, иностранных гостей, по их признанию, очень впечатлило посещение замкового комплекса "Мир" и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".-0-
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Цзян Сюэсун признался, что приехал в страну впервые и за несколько дней пребывания уже почерпнул для себя массу полезной информации.
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