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Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних авиарейсов в Россию и обратно
05.05.2017 17:13 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних рейсов в Россию и обратно. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА./Будет дополнено/.-0-
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних рейсов в Россию и обратно. Об этом заявил сегодня журналистам начальник...
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