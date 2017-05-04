Госпогранкомитет: Беларусь не будет вводить контроль на авиарейсах в Россию и обратно

Беларусь не будет вводить пограничный контроль на авиарейсах в Россию и обратно. Так в Госпогранкомитете прокомментировали решение российской стороны ввести с 15 мая подобный контроль в аэропортах соседней страны.

— Погранконтроль на воздушных судах, следующих из Беларуси в Россию и в обратном направлении осуществляться не будет, — сообщил Олег Ляшук, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Беларуси. — В настоящее время Республика Беларусь не видит причин для проведения погранконтроля на внутренних рейсах.

По его словам, российская сторона мотивирует свое решение вопросами безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что все авиарейсы, которые выполняются между Беларусью и Россией, с 15 мая переведут в международные секторы российских аэропортов. Ноту об этом МИД России вручил белорусской стороне еще 21 апреля.

Погранконтроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, которые следуют этими рейсами, осуществляться не будет. Им необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность и используемый для въезда и выезда воздушным транспортом на территорию Российской Федерации, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом.

Российская сторона просит проинформировать пассажиров — граждан двух стран о том, что им необходимо сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы пассажирам проставляться не будут.