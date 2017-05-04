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ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

05.05.2017 17:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси не будет осуществлять пограничный контроль на внутренних воздушных рейсах в Россию и обратно, заявил в пятницу журналистам начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук, комментируя решение российской стороны о введении 15 мая погранконтроля для третьих лиц, пересекающих границу РБ и РФ.

ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов
© Sputnik Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что все авиарейсы между Беларусью и Россией с 15 мая будут переведены в международные сектора российских аэропортов, при этом РФ введет контроль рейсов, прилетающих из Беларуси и улетающих обратно, в отношении пассажиров из третьих стран.

"ГПК Беларуси был уведомлен российской стороной об изменениях, которые вступают в силу с 15 мая. Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних воздушных рейсах, следующих из России и обратно", — сказал Ляшук.

Он пояснил, что в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское пограничное ведомство не видит причин для введения пограничного контроля на внутренних границах с Россией.

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