ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси не будет осуществлять пограничный контроль на внутренних воздушных рейсах в Россию и обратно, заявил в пятницу журналистам начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук, комментируя решение российской стороны о введении 15 мая погранконтроля для третьих лиц, пересекающих границу РБ и РФ.



© Sputnik Евгений Биятов Изменения правил въезда из РБ в РФ: какие новшества ждут иностранцев

Ранее сообщалось, что все авиарейсы между Беларусью и Россией с 15 мая будут переведены в международные сектора российских аэропортов, при этом РФ введет контроль рейсов, прилетающих из Беларуси и улетающих обратно, в отношении пассажиров из третьих стран.

"ГПК Беларуси был уведомлен российской стороной об изменениях, которые вступают в силу с 15 мая. Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних воздушных рейсах, следующих из России и обратно", — сказал Ляшук.

Он пояснил, что в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.