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Журналисты должны содействовать развитию отношений КНР и Беларуси - сотрудник "Синьхуа"
05.05.2017 17:30 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Журналисты должны внести большой вклад в развитие отношений КНР и Беларуси. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА собкор информационного агентства "Синьхуа" в Минске Вэй Чжунцзе.Журналист рассказал, что работает в Беларуси на протяжении двух месяцев, однако во время пресс-тура со своими китайскими коллегами смог в большей степени познакомиться со страной, ее особенностями, традициями и культурой. "Благодаря этому пресс-туру журналисты узнали гораздо больше о белорусско-китайском взаимодействии, и теперь, вернувшись домой, мои коллеги смогут отразить эту информацию в своих материалах, чтобы и другие китайцы узнали об этом", - отметил Вэй Чжунцзе.По его мнению, представители СМИ должны внести большой вклад в расширение китайско-белорусских контактов. "Надеюсь, дружба между нашими странами будет крепнуть и дальше, а мы со своей стороны будем этому всячески содействовать", - заверил собкор "Синьхуа". Он обратил внимание, что и Китай, и Беларусь считают стратегически важной инициативу "Один пояс, один путь", и выразил уверенность, что пресса будет активно участвовать в освещении этого проекта, тем самым помогая ему развиваться.-0-
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Журналист рассказал, что работает в Беларуси на протяжении двух месяцев, однако во время пресс-тура со своими китайскими коллегами смог в большей степени...
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