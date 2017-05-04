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Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям - посольство Франции
05.05.2017 17:25 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Франции в Беларуси. "Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале Монпарнас в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе прокуратуры Парижа. Он проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Этот контроль проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже", - отметили в посольстве. В дипломатическом представительстве обратили внимание, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и Совете Европы. Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями."Многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как "Тур де Франс", "Турнир Ролана Гарроса", чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции. Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику", - подчеркнули во французском посольстве.-0-
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Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям - посольство Франции
В дипломатическом представительстве обратили внимание, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в...
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