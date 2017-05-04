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Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних авиарейсов в Россию и обратно
05.05.2017 17:13 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет осуществлять пограничный контроль внутренних авиарейсов в Россию и обратно. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Олег Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА.Государственным пограничным комитетом Беларуси получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять пограничный контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Беларуси и следующих в обратном направлении, в том числе пассажиров. С этой целью все авиарейсы будут переведены в международные сектора аэропортов России. В отношении граждан Беларуси и России пограничный контроль осуществляться не будет. Они могут проследовать по документам, удостоверяющим личность, и посадочным талонам на тот или иной рейс в одном или другом направлении.В Беларуси пограничный контроль на воздушных судах, следующих авиарейсами из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет. "Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью", - сказал Олег Ляшук.-0-
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"Беларусь в настоящее время не видит причин для проведения пограничного контроля на внутренних рейсах между Россией и Беларусью", - сказал Олег Ляшук.
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