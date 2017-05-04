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Более 1,2 тыс. ветеранов ВОВ в январе-марте получили помощь в обустройстве жилья
05.05.2017 17:38 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны в январе-марте получили помощь в обустройстве жилья. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления государственной социальной поддержки населения Министерства труда и социальной защиты Анатолий Ражанец, передает корреспондент БЕЛТА.По итогам обследований условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны в январе-марте помощь в ремонте квартир, домов, надворных построек, печей, электропроводок, сантехнического, газового, электротехнического оборудования, установке пожарных извещателей оказана более 1,2 тыс. ветеранов ВОВ на сумму Br3,9 тыс. Из средств государственного социального страхования оказана материальная помощь 70 ветеранам ВОВ на сумму Br7,7 тыс., из средств местных бюджетов - 2,2 тыс. ветеранов войны на сумму Br284,3 тыс. Стационарные социальные услуги пожилым людям и инвалидам оказывают 70 государственных домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В учреждениях социального обслуживания республики проживают 119 ветеранов войны.На учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоят 132,6 тыс. одиноких и 601,8 тыс. одиноко проживающих пожилых людей. Что касается получателей социальных услуг на дому, то 26,6% из них - в возрасте от 75 до 80 лет, 44,2% - в возрасте 80 лет и старше.Забота о ветеранах войны всегда была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики, подчеркнул Анатолий Ражанец. Ветеранам войны установлены льготы по медицинскому обслуживанию, обеспечению лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортному лечению и оздоровлению, предоставлению жилых помещений, жилищно-коммунальным услугам, по оплате за пользование квартирным телефоном, проезду на пассажирском транспорте. Кроме того, на них распространяются льготы, предусмотренные налоговым, трудовым, пенсионным законодательством.На 1 апреля 2017 года в республике проживали 10746 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 5203 участника и 1800 инвалидов ВОВ.-0-
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Стационарные социальные услуги пожилым людям и инвалидам оказывают 70 государственных домов-интернатов для престарелых и инвалидов. В учреждениях социального...
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