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В Беларуси приведен в исполнение первый в 2017 году расстрельный приговор
05.05.2017 17:22 — Новости Общества | БДГ
Правозащитники сообщили о том, что в Беларуси был приведен в исполнение очередной смертный приговор.
Представителям кампании
Сообщается, что мать приговоренного ранее к смертному приговору получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда. Остриков стал первым казненным в Беларуси в 2017 году.
Как сообщают правозащитники, мать встречалась с сыном в СИЗО 5 апреля, областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 мая.
Гомельский областной суд вынес смертный приговор 33-летнему Острикову 19 мая 2016 года, его признали виновным в двух отдельных случаях изнасилования, похищения и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.
Неизвестна судьба еще одного приговоренного к высшей мере наказания - Кирилла Козачека, убившего двоих своих детей. Его приговорили к смерти в конце декабря прошлого года, обжаловать приговор он отказался. Правозащитники отмечают, что чаще всего приговоренных к высшей мере (уже после обжалования ими приговора) не расстреливают поодиночке. Так, 5 ноября 2016 года в Беларуси были приведены в исполнение сразу
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Правозащитники сообщили о том, что в Беларуси был приведен в исполнение очередной смертный приговор.
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