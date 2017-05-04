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В Беларуси приведен в исполнение первый в 2017 году расстрельный приговор

05.05.2017 17:22 — Новости Общества | БДГ  
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Правозащитники сообщили о том, что в Беларуси был приведен в исполнение очередной смертный приговор.

Представителям кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова.

Сообщается, что мать приговоренного ранее к смертному приговору получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда.  Остриков стал первым казненным в Беларуси в 2017 году.

Как сообщают правозащитники, мать встречалась с сыном в СИЗО 5 апреля, областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 мая.

Гомельский областной суд вынес смертный приговор 33-летнему Острикову 19 мая 2016 года, его признали виновным в двух отдельных случаях изнасилования, похищения и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

Неизвестна судьба еще одного приговоренного к высшей мере наказания - Кирилла Козачека, убившего двоих своих детей. Его приговорили к смерти в конце декабря прошлого года, обжаловать приговор он отказался. Правозащитники отмечают, что чаще всего приговоренных к высшей мере (уже после обжалования ими приговора) не расстреливают поодиночке. Так, 5 ноября 2016 года в Беларуси были приведены в исполнение сразу три смертных приговора. В этот день были казнены Сергей Хмелевский, Иван Кулеш и Геннадий Яковицкий.

23 марта в Минске состоялось заседание рабочей группы по проблеме применения смертной казни. Ранее белорусские власти вернулись к дискуссии с Советом Европы по введению моратория на смертную казнь, спецдокладчик ПАСЕ предложил ввести его на год, но ответа не получил. В конце января 2017 года Политический комитет ПАСЕ обсудил ситуацию в Беларуси.

17 марта в Беларуси был вынесен первый в 2017 году смертный приговор, к расстрелу был приговорен Алексей Михаленя, который убил в Наровле двоих пенсионеров - брата и сестру.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Правозащитники сообщили о том, что в Беларуси был приведен в исполнение очередной смертный приговор.

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