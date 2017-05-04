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Росздравнадзор опроверг сообщения о наличии стекла в препарате белорусского производства

05.05.2017 17:49 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России (Росздравнадзор) опровергла сообщения о наличии стекла в препарате белорусского производства "Пентоксифиллин". Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА. Комментарий опубликован "в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о выявлении в медицинских учреждениях лекарственных препаратов белорусских производителей, содержащих механические включения (в том числе стекло)"."В автоматизированной информационной подсистеме "Фармаконадзор" Росздравнадзора отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений", - говорится в комментарии ведомства.-0-
 
 
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Комментарий опубликован "в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о выявлении в медицинских учреждениях лекарственных препаратов...

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