В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Росздравнадзор опроверг сообщения о наличии стекла в препарате белорусского производства Комментарий опубликован "в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о выявлении в медицинских учреждениях лекарственных препаратов...

5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России (Росздравнадзор) опровергла сообщения о наличии стекла в препарате белорусского производства "Пентоксифиллин". Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА. Комментарий опубликован "в связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о выявлении в медицинских учреждениях лекарственных препаратов белорусских производителей, содержащих механические включения (в том числе стекло)"."В автоматизированной информационной подсистеме "Фармаконадзор" Росздравнадзора отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений", - говорится в комментарии ведомства.-0-