В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Основная помощь ветеранам ВОВ должна заключаться в ежедневной заботе - мнение Николай Новик отметил, что забота о ветеранах является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Вместе с тем, считает он, особое...

5 мая, Лоев /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Помощь, которую молодежные общественные объединения могут оказать ветеранам Великой Отечественной войны, должна заключаться в ежедневной заботе и внимании. Такое мнение сегодня во время диалога поколений "Цветы Великой Победы" высказал заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Николай Новик, передает корреспондент БЕЛТА.Николай Новик отметил, что забота о ветеранах является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Вместе с тем, считает он, особое внимание необходимо уделять каждодневной заботе об этой категории населения, и с этой функцией отлично могут справляться молодежные общественные объединения - БРСМ и БРПО. "За последние годы армия ветеранов сильно поредела, и нужно использовать любую возможность для общения с ними. Помощь по дому и хозяйству, в организации быта и простое человеческое общение - вот то, чего не хватает сегодня старикам. Молодежи стоит больше обращать на это внимание при организации шефской работы", - подчеркнул Николай Новик.Диалог поколений "Цветы Великой Победы" прошел сегодня в городском культурном центре в Лоеве. В нем приняли участие около ста представителей актива БРСМ и пионерской организации, а также представители ветеранской организации, местных органов власти, директор лоевского музея битвы за Днепр.Диалог поколений является неотъемлемой частью республиканского патриотического проекта БРСМ "Цветы Великой Победы", транслируя в общество главный посыл - уважение к истории страны, благодарность старшему поколению за возможность жить и трудиться в мирной Беларуси, стремление продолжать лучшие традиции дедов и отцов, укреплять процветание белорусского государства.-0-