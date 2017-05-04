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МИД отреагировал на перевод рейсов между РФ и РБ в международный сектор
05.05.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Российская сторона заверила, что нововведения не приведут к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан.
© Sputnik / Виктор Толочко
Государственный секретарь Союзного государства
"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь", — сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмиртрий Мирончик.
Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что не будет осуществлять пограничный контроль на внутренних воздушных рейсах в Россию и обратно. Как пояснил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук, в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.
"ГПК Беларуси был уведомлен российской стороной об изменениях, которые вступают в силу с 15 мая. Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних воздушных рейсах, следующих из России и обратно", — отметил Ляшук.
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Заявление Госсекретаря Союзного государства о переводе авиарейсов из Беларуси в международные сектора прокомментировали в МИД страны.
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