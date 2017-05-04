МИД отреагировал на перевод рейсов между РФ и РБ в международный сектор

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Российская сторона заверила, что нововведения не приведут к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил , что с 15 мая текущего года все авиарейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Данное заявление прокомментировали в МИД Беларуси.

"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь", — сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмиртрий Мирончик.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что не будет осуществлять пограничный контроль на внутренних воздушных рейсах в Россию и обратно. Как пояснил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук, в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.

"ГПК Беларуси был уведомлен российской стороной об изменениях, которые вступают в силу с 15 мая. Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних воздушных рейсах, следующих из России и обратно", — отметил Ляшук.