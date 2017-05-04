ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД отреагировал на перевод рейсов между РФ и РБ в международный сектор

05.05.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Российская сторона заверила, что нововведения не приведут к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан.

МИД отреагировал на перевод рейсов между РФ и РБ в международный сектор
© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что с 15 мая текущего года все авиарейсы между Россией и Беларусью будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Данное заявление прокомментировали в МИД Беларуси.

"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 года о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов и оперативно проинформировали заинтересованных, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь", — сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмиртрий Мирончик.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что не будет осуществлять пограничный контроль на внутренних воздушных рейсах в Россию и обратно. Как пояснил начальник управления пограничного контроля ГПК Беларуси Олег Ляшук, в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.

"ГПК Беларуси был уведомлен российской стороной об изменениях, которые вступают в силу с 15 мая. Мы не видим причин для проведения пограничного контроля на внутренних воздушных рейсах, следующих из России и обратно", — отметил Ляшук.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявление Госсекретаря Союзного государства о переводе авиарейсов из Беларуси в международные сектора прокомментировали в МИД страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Основная помощь ветеранам ВОВ должна заключаться в ежедневной заботе - мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика