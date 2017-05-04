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Более 70 тыс. человек будет трудоустроено в студотряды в третьем трудовом семестре

05.05.2017 18:17 — Новости Общества | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 тыс. человек будет трудоустроено в студотряды в третьем трудовом семестре, сообщила корреспонденту БЕЛТА и.о. второго секретаря ЦК БРСМ Элина Брага. "Ребята будут трудиться в строительных, сельскохозяйственных, экологических, медицинских, педагогических, сервисных и производственных студенческих отрядах. Трудоустроено в рамках третьего трудового семестра будет более 70 тыс. человек", - уточнила Элина Брага. По ее словам, массово студенческие отряды приступят к своим трудовым обязанностям в начале июля, после сдачи экзаменационной сессии. Причем из года в год самым популярным профилем студотрядов является сервисный. Среди несовершеннолетней категории молодежи интересом пользуются сельхозотряды. Дети прекрасно справляются с посадкой, прополкой и уборкой урожая. "Для вузовской молодежи, конечно, самое интересное - побывать на каких-то знаковых объектах и стройках нашей страны, проявить себя в педагогических отрядах как в Беларуси, так и в выездных мероприятиях на территории России", - отметила собеседница. Для молодежи важно сохранять добрые традиции, которые были сформированы еще их родителями, теми, кто в свое время также трудился в студотрядах. "Мы пытаемся сегодня возродить у молодежи ценность студотрядовской куртки, песен у костра, совместных спортивных соревнований, моментов посвящения в бойцы студенческих отрядов, а также важность речевок, слоганов. Мы хотим, чтобы для них это стало традицией", - сказала Элина Брага.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Ребята будут трудиться в строительных, сельскохозяйственных, экологических, медицинских, педагогических, сервисных и производственных студенческих отрядах....

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