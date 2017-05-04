Обыск сборной Беларуси по хоккею провели по просьбе прокуратуры

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Прокуратура Парижа инициировала проведение обыска национальной сборной Беларуси по хоккею на вокзале во французской столице, сообщили в посольстве Франции в Минске.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Фазель извинился за обыск хоккеистов Беларуси на вокзале в Париже

Белорусские хоккеисты прибыли из Бордо в Париж 3 мая для участия в Чемпионате мира по хоккею. На вокзале "Монпарнас" полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. МИД Беларуси заявил Франции решительный протест в связи с досмотром сборной и потребовал проведения тщательного расследования инцидента . В четверг в министерство был вызван посол Франции в Минске.

"Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале "Монпарнас" в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе Прокуратуры Парижа", — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии в пятницу.

Контроль "проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента". Дипломаты обратили внимание на то, что обыск "проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже".



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В посольстве обратили внимание, что "Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и в Совете Европы". "Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями", — добавили в посольстве.

Там также напомнили, что "многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как "Тур де Франс", "Турнир Ролана Гарроса", чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции".

"Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, — заключили в посольстве.