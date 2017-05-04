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Обыск сборной Беларуси по хоккею провели по просьбе прокуратуры
05.05.2017 18:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Прокуратура Парижа инициировала проведение обыска национальной сборной Беларуси по хоккею на вокзале во французской столице, сообщили в посольстве Франции в Минске.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Белорусские хоккеисты прибыли из Бордо в Париж 3 мая для участия в Чемпионате мира по хоккею.
"Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале "Монпарнас" в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе Прокуратуры Парижа", — говорится в сообщении, размещенном на
Контроль "проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента". Дипломаты обратили внимание на то, что обыск "проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже".
© Sputnik Алексей Куденко
В посольстве обратили внимание, что "Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и в Совете Европы". "Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями", — добавили в посольстве.
Там также напомнили, что "многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как "Тур де Франс", "Турнир Ролана Гарроса", чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции".
"Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, — заключили в посольстве.
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Во французском посольстве в Минске заявили, что контроль осуществлялся в рамках законодательства и он не может быть направлен против какой-либо страны.
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