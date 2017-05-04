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Журналисты БЕЛТА Юлия Дыленок и Александр Новиков награждены "Золотой Литерой"
05.05.2017 18:45 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обозреватель отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА Юлия Дыленок и корреспондент отдела политической и социальной информации агентства Александр Новиков награждены статуэткой - символом ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей конкурса СМИ.Юлия Дыленок удостоена "Золотой Литеры" в персональной номинации "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств". Александр Новиков назван победителем в номинации "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни".Кроме того, журналист главной редакции информации Белорусского телеграфного агентства стал лауреатом ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера". В персональной номинации "Лучший обозреватель" диплом вручен редактору отдела политической и социальной информации Светлане Савко.В персональной номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" звания лауреата удостоена фотокорреспондент информагентства Оксана Манчук.Заместитель главного редактора газеты "7 дней" УП "БЕЛТА" Елена Ходыко стала лауреатом в номинации "Лучшие материалы социальной тематики", а обозреватель этой же газеты Ольга Костюкович - лауреатом звания "Лучшая авторская колонка, блог печатных СМИ, информагентств" за авторскую колонку "Мозг в режиме OFF". Проект "Культпоход" газеты "7 дней" удостоен лауреатского звания в номинации "Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики". Журнал "Беларуская думка", учредителем которого является Белорусское телеграфное агентство, назван лауреатом в номинации "Лучшие материалы научно-популярной тематики".Белорусское телеграфное агентство традиционно участвует в профессиональном конкурсе, и ежегодно его журналисты и проекты становятся обладателями наград и дипломов. Тем самым подтверждается высокий профессионализм работающих в БЕЛТА, чьей главной задачей является оперативная и точная передача новостей о происходящих событиях в стране и мире.Основными целями конкурса являются всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств страны, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-
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В персональной номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств" звания лауреата удостоена...
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