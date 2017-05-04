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Могилевчане, забетонировавшие бизнесмена в гараже, получили по 22 года

05.05.2017 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Обвинительный приговор вынесен в отношении двух жителей Могилева, которые признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.207 и п.п.12,15 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

О жестоком убийстве, сопряженном с разбоем, Sputnik писал в июне минувшего года. Тело пропавшего 36-летнего бизнесмена было обнаружено после поисков в забетонированной яме гаража. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое могилевчан — 40 и 48 лет.

"Расследованием установлено что виновные, приехав домой к 32-летнему индивидуальному предпринимателю, избили его бейсбольной битой, а затем путем удушения лишили жизни", — рассказала Соленюк.

Она отметила, что обвиняемые завладели золотыми украшениями, мобильным телефоном и деньгами бизнесмена (около 1300 долларов). Затем старший из них перевез тело убитого в гараж, где зацементировал его в смотровой яме

"Установлено, что преступление было совершено из-за конфликта, возникшего между одним из обвиняемых и потерпевшим на почве раздела совместно приобретенной недвижимости", — сказала представитель УСК.

По ее словам, вину фигуранты дела признали частично. В итоге по совокупности преступлений могилевчане были приговорены к 22 годам лишения свободы каждый с отбыванием в колонии строгого режима. Также с обвиняемых взыскан моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей в пользу родных убитого бизнесмена.

Приговор еще не вступил в законную силу.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Конфликт между фигурантами дела и 36-летним ИП разгорелся на почве совместно приобретенной недвижимости.

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