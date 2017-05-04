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"Это единичный случай, я не видела эту ампулу". К каким белорусским лекарствам были претензии в России
05.05.2017 19:22 — Новости Общества | Tut.by
В России в растворе белорусского лекарства нашли осколки ампульного стекла. До этого еще в двух препаратах обнаружили «механические включения».
Информацию об этом распространил российский
В этот же день Росздравнадзор в пресс-релизе на своем сайте сообщил, что в начале апреля этого года в ампуле с раствором кофеин-бензоат натрия Борисовского завода медицинских препаратов в клинической больнице города Саранска в Мордовии
При этом ведомство обратило внимание, что в их подсистеме «Фармаконадзор» «отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений».
Также в пресс-релизе сообщается, что за 2016 и 2017 годы в России забраковали 2 серии 2 торговых наименований лекарств предприятия «Белмедпрепараты» и 14 серий 7 торговых наименований — Борисовского завода медицинских препаратов.
В пресс-релизе белорусского Минздрава
Заместитель генерального директора по качеству Борисовского завода медицинских препаратов Татьяна Батуро по поводу пентоксифиллина заметила, что ампулы с ним на завод еще не вернули.
— Когда на завод вернутся ампулы, мы посмотрим, есть там какие-то механические включения или нет. В архивных образцах, которые хранятся у нас на заводе в условиях, которые должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, нет никаких отклонений.
По ее словам, «механические включения» — это что-то, что «возможно, видимо глазу».
По поводу осколков стекла в ампуле с раствором кофеин-бензоат натрия специалист заметила, что они звонили в Россию и «якобы там была одна ампула».
— Подтверждений (того, что там было стекло. — Прим. TUT.BY) никаких нет. У нас нет никакого возврата, чтобы говорить… У себя мы провели расследование и установили, что производство было в соответствии с технологическими инструкциями, контроль качества и технологический контроль осуществлялся с установленной периодичностью, архивные образцы соответствуют требованиям…
— Могло там стекло оказаться или нет?
— Не могло… В принципе, это единичный случай, я не видела эту ампулу. Мы просили, чтобы все вернулось на завод.
По ее словам, каждая серия, которая выходит на российский рынок, проходит сертификацию.
— Уже потом выборочно Росздравнадзор может отбирать серии в аптеке, на складах, — отмечает она.
Татьяна Батуро говорит, что если есть претензии по браку, то на заводе проводят расследование, потом обращаются в Росздравнадзор и «многие вопросы снимаются».
— За 2016 год мы выпустили около 15 тысяч серий. Из них забракования составляют 0,1%. Но когда препарат реализован и нам не возвращается, есть моменты, которые остаются спорными.
Связаться с предприятием «Белмедпрепараты» TUT.BY не удалось.
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"Это единичный случай, я не видела эту ампулу". К каким белорусским лекарствам были претензии в России
за 2016 и 2017 годы в России забраковали 2 серии 2 торговых наименований лекарств предприятия "Белмедпрепараты" и 14 серий 7 торговых наименований - Борисовского завода...
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