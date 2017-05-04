27 апреля на предприятии «Милавица» произошло ЧП. Две швеи почувствовали недомогание прямо на рабочем месте. Прибывшие медики доставили их в реанимацию. На следующий день недомогание почувствовала еще одна женщина. Ткань, с которой работали пострадавшие, отправили на экспертизу.

На данный момент руководство предприятия придерживается версии, что причиной недомогания работниц стала аллергическая реакция.

«В цеху работали специалисты из МЧС и санстанции, проводили все необходимые замеры, негативных сведений получено не было, — пояснил заместитель гендиректора „Милавицы“ Михаил Ющенко. — Образцы ткани передали в лабораторию Минздрава, ждем результаты анализа».

По его словам, сотрудницы попали в реанимацию, так как «это стандартная процедура для аллергиков».

«Уже вечером швеи нормально себя чувствовали, мы ездили в больницу, звонили туда, — уверяет представитель „Милавицы“. — Сейчас женщины на больничном, у них взяли пробы на аллергию, заключение пока не поступило».

Михаил Ющенко уточнил, что пострадавшие работали с качественной испанской тканью, которая имеет все необходимые сертификаты качества.

«Весной обостряются аллергические реакции. Видимо, это стало причиной недомогания, — отметил заместитель гендиректора. — Швеи проходят медкомиссию, но аллергия не является препятствием для трудоустройства по такой специальности».

Собеседник заверил, что пока не получены заключения по образцам ткани, изделия из этого сырья не отшиваются. А уже отшитые комплекты в продажу пока не поступали.

На предприятие выезжали представители МЧС. «Специалисты по радиационной защите проводили замеры в воздухе, нарушений выявлено не было», — пояснил официальный представитель министерства Виталий Новицкий.

Также на «Милавице» были специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района.

«Экстренных сообщений об отравлении нам не поступало, — пояснил главврач центра Анатолий Винник. На его памяти это первый подобный случай на „Милавице“. — На предприятие прибыли представители МЧС, после этого выбыли и наши специалисты, замеряли факторы производственной среды. Результаты получили отрицательные. У сотрудниц фабрики, предположительно, аллергическая реакция. Руководство предприятия отправило образцы ткани на исследование в Республиканский научно-практический центр гигиены и эпидемиологии. Окончательные выводы можно будет сделать, когда станут известны результаты экспертизы».