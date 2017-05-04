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Гран-при ХІII Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" удостоен проект газеты "Рэспублiка"
05.05.2017 19:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" удостоен поисково-патриотический проект "Координаты памяти: Шталаг-352 раскрывает свои тайны" газеты "Рэспублiка", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей конкурса СМИ.Статуэтку - символ конкурса "Золотая Литера" победителю вручила министр информации Беларуси Лилия Ананич. "В нынешнем году белорусская пресса подарила много прекрасных проектов, которые рассказывают о том, как живут белорусы, как славят свою родную землю. Это еще раз доказывает: СМИ служат своему народу, своей стране", - заявила руководитель ведомства. По ее словам, белорусским СМИ доверяют и высокое доверие важно оправдать достойным трудом.Еще два проекта - "Чернобыль: 30 лет спустя" первого заместителя главного редактора "Сельскай газеты" Михаила Кучко и "Адукацыя ў асобах" "Настаўнiцкай газеты" стали лауреатами в номинации Гран-при "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств".Заслуженную награду сегодня принимала также газета "Бабруйскае жыццё". Ее проект "Беларусь - территория стабильности" получил Гран-при как лучший творческий проект года районных, городских, многотиражных печатных СМИ.Звания лауреата в этой номинации удостоены три проекта: "Родословная книга. 70 лет МТЗ. Тракторостроители: история становления бренда" газеты "Беларус-МТЗ обозрение", "Астрамечаўскi рукапiс" Александра Волковича и "От сердца к сердцу" "Воранаўскай газеты"./Будет дополнено/.-0-
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Гран-при ХІII Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" удостоен проект газеты "Рэспублiка"
Статуэтку - символ конкурса "Золотая Литера" победителю вручила министр информации Беларуси Лилия Ананич.
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