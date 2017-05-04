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Гран-при ХІII Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" удостоен проект газеты "Рэспублiка"
05.05.2017 19:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гран-при ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" удостоен поисково-патриотический проект "Координаты памяти: Шталаг-352 раскрывает свои тайны" газеты "Рэспублiка", передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения победителей конкурса СМИ.Статуэтку - символ конкурса "Золотая Литера" победителю вручила министр информации Беларуси Лилия Ананич. "В нынешнем году белорусская пресса подарила много прекрасных проектов, которые рассказывают о том, как живут белорусы, как славят свою родную землю. Это еще раз доказывает: СМИ служат своему народу, своей стране", - заявила руководитель ведомства. По ее словам, белорусским СМИ доверяют и высокое доверие важно оправдать достойным трудом.Еще два проекта - "Чернобыль: 30 лет спустя" первого заместителя главного редактора "Сельскай газеты" Михаила Кучко и "Адукацыя ў асобах" "Настаўнiцкай газеты" стали лауреатами в номинации Гран-при "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств".Заслуженную награду сегодня принимала также газета "Бабруйскае жыццё". Ее проект "Беларусь - территория стабильности" получил Гран-при как лучший творческий проект года районных, городских, многотиражных печатных СМИ.Звания лауреата в этой номинации удостоены три проекта: "Родословная книга. 70 лет МТЗ. Тракторостроители: история становления бренда" газеты "Беларус-МТЗ обозрение", "Астрамечаўскi рукапiс" Александра Волковича и "От сердца к сердцу" "Воранаўскай газеты"."Золотые Литеры" вручены и победителям в других номинациях.Газета "Советская Белоруссия" получила награду в номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики". Поздравляя победителей, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина подчеркнула, что работа в сфере информации требует ответственности, а зачастую и мужества. Очень важно, чтобы журналисты делали все от них зависящее для процветания родной страны, добавила она."Лучшие материалы экономической тематики" представила, по мнению жюри, "Рэспубліка". Награду конкурса в номинации "Лучшие материалы социальной тематики" получила "Народная газета". Заместитель главного редактора газеты "7 дней", учредителем которой является Белорусское телеграфное агентство, Елена Ходыко стала лауреатом этой номинации.Статуэткой "Золотая Литера" за "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни" награжден корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА Александр Новиков."Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики" представила газета "На страже". "Золотой Литеры" удостоен проект издания "100 год на варце правапарадку". Проект "Культпоход" газеты "7 дней" удостоен лауреатского звания в этой номинации.ХІII Национальный конкурс печатных СМИ "Золотая Литера" определил также лучшие издания и проекты региональных СМИ. В номинации "Лучшие материалы общественно-политической тематики" поздравления принимала газета "Ляхавіцкі веснік", в номинации "Лучшие материалы социально-экономической тематики" - газета "Навіны Камянеччыны". Газета "Наш час" из Волковыска представила лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни, а газета "Іўеўскі край" - культурной и историко-краеведческой тематике. Интернет-проект "Витьбичи: пульс событий" газеты "Витьбичи" получил "Золотую Литеру" как "Лучший интернет-проект".Для представителей всех СМИ объявлены четыре общие номинации. Газета "Чырвонка. Чырвоная змена" выиграла, представив лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики. Поздравляя победителя, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Андрей Беляков выразил мнение, что эта премия - в первую очередь возможность выразить благодарность тем, кто делает свою работу достойно и профессионально.Статуэтку за лучшие материалы для досуга получил журнал On Air. Ее победителю вручил генеральный секретарь Всемирного конгресса новостных агентств, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев. Гость поздравил коллег с профессиональным праздником и предстоящим Днем Победы, пожелал творческих успехов. Лучшие материалы научно-популярной тематики представила специальный корреспондент отдела социальных проблем газеты "Советская Белоруссия" Юлия Василишина. Журнал "Беларуская думка", учредителем которого является Белорусское телеграфное агентство, назван лауреатом этой номинации. В номинации "Дебют" победу праздновал журнал "Топа" ("Пачатковая школа").Статуэтки "Золотая Литера" вручены также победителям в персональных номинациях. Имя лучшего репортера республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств - Юлия Дыленок, обозреватель отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА.Дмитрий Чернявский, редактор отдела культуры газеты "Гомельские ведомости" стал победителем в номинации "Лучший репортер районных, городских, многотиражных СМИ". Как отметил первый заместитель министра информации Игорь Луцкий, поздравляя победителей, репортеры - это особые люди, они всегда должны быть готовы отправиться в путь, выполняя очередное задание.Редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА Светлана Савко стала лауреатом в персональной номинации "Лучший обозреватель", а победу праздновала редактор отдела социальных проблем газеты "Советская Белоруссия" Людмила Габасова. Еще один представитель БЕЛТА - фотокорреспондент Оксана Манчук - получила диплом как "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", уступив главную награду Яну Горбанюку, фотокорреспонденту белорусской военной газеты "Во славу Родины" (военное информагентство Вооруженных Сил Беларуси "Ваяр") за цикл работ "Армейские будни". Лучшим фотокорреспондентом районных, городских, многотиражных печатных СМИ названа Анна Пащенко - фотокорреспондент газеты "Гомельские ведомости".Блог под рубрикой "Взгляд" в тематической полосе "Жизнь как она есть…" специального корреспондента ИА "Магілёўскія ведамасці" Виктора Кубеки получил награду в номинации "Лучшая авторская колонка, блог печатных СМИ, информагентств". Представитель УП "БЕЛТА" - обозреватель газеты "7 дней" Ольга Костюкович - удостоена лауреатского звания в этой номинации за авторскую колонку "Мозг в режиме OFF". "Пишущим блог нужно иметь мужество и смелость, потому что это авторская позиция. Это то, что отличает белорусскую журналистику, и поэтому ей доверят", - выразил убежденность декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, поздравляя лучших в этой номинации.Сайт "Гродзенскай праўды" отмечен как "Лучший интернет-проект". "Лучший интернет-проект районных, городских, многотиражных печатных СМИ" - интернет-проект "Витьбичи: пульс событий" газеты "Витьбичи". Награды победителям вручил генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук.Основными целями конкурса являются всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств страны, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.Всего на конкурс от печатных СМИ, а также отдельных журналистов и творческих работников печатных СМИ поступило258 заявок.Организатором конкурса выступает Министерство информации Беларуси.-0-
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Гран-при ХІII Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" удостоен проект газеты "Рэспублiка"
Статуэтку - символ конкурса "Золотая Литера" победителю вручила министр информации Беларуси Лилия Ананич.
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