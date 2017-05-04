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Российские дипломаты устроили прием для ветеранов в Минске
05.05.2017 19:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В российском посольстве в Минске ко Дню Победы прошел праздничный прием для белорусских фронтовиков, передает телеканал «МИР 24».
Здесь сегодня и военные песни, и задушевные разговоры. На прием пришли 30 ветеранов Великой Отечественной. Они вспоминают, как в атаку ходили, и как ели из одного котелка. И подчеркивают: победить удалось только благодаря сплоченности.
Посол России в Беларуси Александр Суриков поблагодарил
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