Российские дипломаты устроили прием для ветеранов в Минске

В российском посольстве в Минске ко Дню Победы прошел праздничный прием для белорусских фронтовиков, передает телеканал «МИР 24».

Здесь сегодня и военные песни, и задушевные разговоры. На прием пришли 30 ветеранов Великой Отечественной. Они вспоминают, как в атаку ходили, и как ели из одного котелка. И подчеркивают: победить удалось только благодаря сплоченности.