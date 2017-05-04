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Российские дипломаты устроили прием для ветеранов в Минске

05.05.2017 19:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В российском посольстве в Минске ко Дню Победы прошел праздничный прием для белорусских фронтовиков, передает телеканал «МИР 24».

Здесь сегодня и военные песни, и задушевные разговоры. На прием пришли 30 ветеранов Великой Отечественной. Они вспоминают, как в атаку ходили, и как ели из одного котелка. И подчеркивают: победить удалось только благодаря сплоченности.

Посол России в Беларуси Александр Суриков поблагодарил ветеранов. Не только за победу над фашизмом, но и за то, что они вдохнули жизнь в государство после войны.

 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятие в посольство пришли 30 участников Великой Отечественной войны.

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