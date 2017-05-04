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Минчанин пытался провезти из Польши почти 300 граммов золота
05.05.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by
4 мая в пункте пропуска Домачево пограничники нашли у минчанина скрытые от таможенного оформления 280 граммов золота. Подробности
41-летний мужчина ехал на Volkswagen из Польши. Оказалось, он скрыл от таможенного оформления золотые украшения общим весом более 280 граммов. Их нашли с помощью металлодетектора.
Изделия не новые, они уже были в употреблении. Их изъяли для экспертизы, примерная стоимость — почти 11 тысяч рублей.
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Он скрыл украшения от таможенного оформления.
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