Минчанин пытался провезти из Польши почти 300 граммов золота

4 мая в пункте пропуска Домачево пограничники нашли у минчанина скрытые от таможенного оформления 280 граммов золота. Подробности сообщает Госпогранкомитет.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

41-летний мужчина ехал на Volkswagen из Польши. Оказалось, он скрыл от таможенного оформления золотые украшения общим весом более 280 граммов. Их нашли с помощью металлодетектора.

Изделия не новые, они уже были в употреблении. Их изъяли для экспертизы, примерная стоимость — почти 11 тысяч рублей.