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Беларусь - особенная страна с доброжелательными людьми - журналист из КНР
05.05.2017 21:39 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - особенная страна, в которой проживают доброжелательные люди. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА сотрудник китайской газеты "Жэньминь Жибао" Чжан Сяадун.Он признался, что за несколько дней пребывания в Беларуси с пресс-туром успел ощутить дружелюбное отношение со стороны местных жителей к нему и коллегам. "Ваша страна - особенная, и здесь проживают доброжелательные люди", - уверен представитель китайского СМИ. Он обратил внимание, что с журналистами встречались лично мэр Минска Андрей Шорец и губернатор Минской области Семен Шапиро, и заверил, что по возвращении домой обязательно отразит впечатления от этих встреч в публикациях. В своих статьях Чжан Сяадун также намерен рассказать, каким ему видится развитие китайско-белорусских отношений с учетом реализации таких масштабных проектов, как предприятие "БелДжи" по сборке легковых автомобилей и индустриальный парк "Великий камень".Собеседник отметил, что на прошедшей встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко он задал вопрос, который касался двустороннего взаимодействия Беларуси и Китая. "Президент акцентировал внимание на том, что наши государства - братские, дружба наша очень крепкая", - рассказал Чжан Сяадун. В целом, по его мнению, именно теплые отношения между лидерами Китая и Беларуси придают импульс развитию сотрудничества.В пресс-туре по Беларуси, который продлится до 7 мая, участвуют около 40 китайских журналистов, среди которых сотрудники крупнейших центральных и региональных СМИ. Они посетили ряд предприятий, в том числе БелАЗ, Парк высоких технологий, СПК "Агрокомбинат Снов", ОАО "Озерицкий-Агро". Что касается культурной программы, иностранных гостей, по их признанию, очень впечатлило посещение замкового комплекса "Мир" и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".-0-
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Президент акцентировал внимание на том, что наши государства - братские, дружба наша очень крепкая", - рассказал Чжан Сяадун.
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