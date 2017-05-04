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Депутаты Беларуси готовят закон о защите животных
05.05.2017 21:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовят специальный закон, который касается правил обращения с животными. Депутаты формируют перечень норм и требований, которые будет содержать документ, сообщает телеканал «МИР 24».
«Этот закон направлен на гуманное отношение с животными. В законопроекте есть наказание за жестокое отношение к животным, в нем прописано, как хозяин должен следить за своим животным. Человек должен понимать, что если он приобрел друга по жизни, то он несет за него ответственность», - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Дорогокупец.
Парламентарии предлагают запретить содержать в одной квартире более двух кошек и собак. Некоторые опасные и крупные породы вовсе нельзя будет заводить в многоквартирных домах. Также закон будет регламентировать и принципы работы гостиниц для питомцев.
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