Приказ министра обороны Республики Беларусь № 580 от 3 мая 2017 г. О праздновании Дня Победы

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

9 мая 2017 г. в Республике Беларусь будет торжественно отмечаться 72‑я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

День Победы по праву стал днем всенародной гордости. В этот день мы обращаемся к подвигу народов Советского Союза, отстоявших в годы суровых испытаний свободу и независимость Родины.

Особо значим вклад в Великую Победу героического белорусского народа. Свыше миллиона 300 тысяч наших соотечественников сражались на фронтах в рядах Красной Армии, более 440 тысяч партизан и подпольщиков вели борьбу с врагом на временно оккупированной территории.

Мы никогда не забудем, какой великой ценой была завоевана Победа, и преклоняемся перед подвигом героев‑фронтовиков, бесстрашных партизан и подпольщиков, доблестных тружеников тыла.

Лучшая память о великом подвиге — сегодняшние дела, воплощенные в укреплении суверенитета и независимости Беларуси, надежном обеспечении мира, безопасности и стабильности в нашей стране.

Вооруженные Силы Республики Беларусь всегда готовы защищать Отечество столь же самоотверженно, как это делали воины-освободители в годы Великой Отечественной войны.

Поздравляю ветеранов войны и труда, воинов Вооруженных Сил, всех граждан нашей страны с 72‑й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

ПРИКАЗЫВАЮ:

В ознаменование 72‑й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2017 г. в 23 часа произвести праздничный салют тридцатью залпами в столице Республики Беларусь городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Министр обороны Республики Беларусь

генерал-лейтенант А. А. Равков