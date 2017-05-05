«СМІ ў Беларусі»: есть чем гордиться!

Сегодня в Минске завершается XXI Международная специализированная выставка «СМІ ў Беларусі», которая в этом году, напомним, собрала представителей средств массовой информации многих стран, в том числе Китайской Народной Республики, и проходила под девизом «Нам доверяют!».

Вчера в рамках выставки были награждены победители Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера». Одна из столь значимых лауреатских статуэток досталась сотруднику Военного информационного агентства Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр»!.. Но обо всем по порядку.



Нужно подчеркнуть, что представители многочисленных средств массовой информации (зарубежных, наших столичных и региональных) творчески подошли к оформлению своих стендов с целью привлечения внимания посетителей. Из-за чего вся выставка СМИ смотрелась ярко и красочно. Ростовые фигуры, забавные конкурсы, викторины, розыгрыши символических призов, выступления белорусских музыкантов и артистов однозначно добавляли веселья, создавали атмосферу праздника.

Приведу только несколько примеров. Так, в рамках специальной акции «Анекдот «па-вожыкаўску» посетители выставки рассказывали веселые истории взамен на свежий номер журнала «Вожык». А тем, кто посетил профессиональный мастер-класс по размножению клюквы от ведущей популярной рубрики «Сад и огород» (газета «Советская Белоруссия»), в дар доставались… побеги клюквы. Телеканал «СТВ», в свою очередь, устроил для всех желающих кастинг будущих репортеров под названием «Стань репортером СТВ». Не говорю уже о том, что выставочный павильон был буквально заставлен всевозможной интересной техникой и аппаратурой, и посетителям выставки явно было с кем и с чем сфотографироваться.

Особый интерес у посетителей стенда нашего агентства «Ваяр» вызвал портативный информационный комплекс ПИК‑2015, чьи возможности все желающие могли оценить на месте — как говорится, не отходя от кассы. А наши коллеги из телекомпании «Воен ТВ» презентовали универсальный комплексный тренажер стрелков‑зенитчиков ПЗРК «Игла».

…Тем не менее развлечения развлечениями, но все-таки главными целями проведения выставки, помимо демонстрации достижений каждого средства массовой информации, являлись обмен опытом и повышение уровня профессионализма журналистов. Именно поэтому в течение четырех дней в рамках «СМІ ў Беларусі» было проведено около 200 круглых столов, семинаров, творческих встреч и мастер-классов, которые, несомненно, прошли с пользой для их участников.



Спектр проблем, рассматриваемых во время этих мероприятий, был очень широк — в принципе, равно как и спектр существующих СМИ. К примеру, редакция «Настаўніцкай газеты» провела мастер-тренинг «Школа для бацькоў — прынцыпы ўзаемадзеяння» для журналистов, освещающих вопросы образовательной тематики, педагогов, учащихся, родителей. В рамках проекта «Проверено «Рэспублiкай» были продемонстрированы спецсредства поисково‑спасательного отряда «Ангел» для поиска пропавших людей.

Газета «Переходный возраст» совместно с Министерством образования провела круглый стол на тему «Детская журналистика. Как сделать новость интересной детям». Нашим юным согражданам посвятили свое время и внимание врачи-педиатры, авторы и герои материалов газеты «Медицинский вестник» в рамках акции «Наше будущее», причем все желающие могли получить у врачей бесплатную консультацию. На тематической встрече «Роль СМИ в профилактике ВИЧ/СПИДа» рассматривались проблемы освещения темы ВИЧ-инфицирования, формирования толерантного отношения и повышения информированности населения в данном вопросе.

Добавлю, что в рамках XXI Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» состоялось немало церемоний награждений представителей средств массовой информации. К примеру, в первый же день работы выставки прошла церемония чествования победителей Республиканского конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом. Назвали на выставке и победителей Республиканского конкурса на лучшую организацию (торговый объект) по реализации печатной продукции.

Ну а самой главной, пожалуй, была торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера». И здесь нашему агентству «в погонах» есть чем гордиться. В персональной номинации «Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств» первое место занял обозреватель отдела боевой подготовки и строительства Вооруженных Сил агентства «Ваяр» старший лейтенант Ян Горбанюк. Яркие, живые, качественные фотографии молодого офицера не остались незамеченными жюри национального конкурса.

От души поздравляем нашего коллегу и верим в его дальнейшие творческие успехи!

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Ирины Малиновской и Дениса Малышица