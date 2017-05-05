Фундамент героических традиций

С праздником, рыцари «пятого океана»!

Вчера в рамках празднования, посвященного 75‑летию со дня формирования 1‑й (26‑й) Краснознаменной воздушной армии, в командовании Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны прошло торжественное собрание.

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и Воору­женных Сил, военнослужащим вида наших Вооруженных Сил и почетным гостям, командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев обратил внимание на то, что этот праздник олицетворяет героическую историю военной авиации, преемственность поколений защитников воздушных рубежей, уважение и искреннюю любовь нашего народа к представителям этой благородной ратной профессии.

Сформированная в тяжелейшее время военного лихолетья, в 1942 году, на подмосковных аэродромах, 1‑я воздушная армия (переименованная в 1949 году в 26‑ю воздушную армию) была рождена для того, чтобы нарастить ударную силу авиации и переломить господство в небе в пользу советских войск. Тогда летчики с отвагой и честью выполнили свой воинский долг.

Всего за годы войны авиационными частями этой воздушной армии было уничтожено около 4.000 единиц бронированной техники, более 600 складов с горючим и боеприпасами, около 400 железнодорожных составов, сбито в небе более 3.000 самолетов противника и еще 1.000 уничтожено на земле.

— Уважаемые товарищи! Сегодня своими высокими результатами в боевой подготовке вы продолжаете доказывать, что по праву являетесь преемниками славных боевых традиций предыдущих поколений военных авиаторов, — подчеркнул генерал-майор Олег Двигалев. — Личный состав Военно-воздушных сил и войск ПВО продолжает вносить весомый вклад в обеспечение спокойствия и мирного труда белорусских граждан. От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком ратном труде — обеспечении мирного неба над нашей Отчизной.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр»