Чествуя подвиг фронтовиков

На днях в Государственном музее военной истории Республики Беларусь состоялось открытие ведущего выставочно-экспозиционного комплекса «Знамя Победы». Штурмовой флаг, водруженный на рейхстаге воинами 50‑й гвардейской Сталинской дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии, в свое время был передан музею Краснознаменного Белорусского военного округа из музея боевой славы дивизии.



В открытии комплекса приняли участие председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор запаса Иван Гордейчик, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, ветераны Великой Отечественной войны, школьники.

— Сегодня в нашем музее знаменательное событие, — отметил в своем выступлении директор музея Сергей Азаронок. — Мы открываем новый комплекс — «Знамя Победы». Этот экспонат уникален, подобных ему в нашей республике больше нет.

На сегодняшний день можно утверждать: знамя стало гордостью экспозиции Государственного музея военной истории Республики Беларусь. Это штурмовой флаг, водруженный на одной из колонн рейхстага 30 апреля 1945 года.

Выступая перед собравшимися, генерал-майор Иван Гордейчик отметил, что наша задача сегодня — знать, помнить и чтить величайший подвиг поколений Великой Победы.

В рамках экспозиционно-выставочного проекта «Мы победили!», состоящего из серии выставок, посвященных участию белорусского народа в Великой Отечественной войне и его вкладу в Великую Победу, состоялось также открытие передвижной выставки «Помним. Гордимся!».



Особенностью проекта «Мы победили!» является его народный характер. Музейные предметы, экспонаты выставок не только представлены из музейных фондов, но и переданы ветеранами, их детьми, внуками и правнуками из личных собраний, хранящихся дома. Таким образом, посетитель музея становится участником проекта, принося на выставку семейные реликвии военных лет.

Одними из тех, кто передал вещи в музей, стали родственники генерал-лейтенанта в отставке Ивана Магонова, бывшего заместителя начальника штаба 183‑й танковой бригады по разведке, первого военного коменданта города Старобельска, а уже в послевоенные годы — начальника Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР.

— К сожалению, не у всех получилось сегодня приехать сюда, — поведал племянник генерала Николай Магонов. — В этом году мы передали в музей вещи Ивана Афанасьевича. Это память о нашем дяде. Реликвии непременно должны находиться в музее.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора