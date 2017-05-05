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Память живёт в их сердцах!

05.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Накануне Дня Победы в Драматическом театре белорусской армии министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант

Андрей Равков провел торжественный прием ветеранов

…В тот день седовласые, но по-прежнему по-офицерски подтянутые ветераны Великой Отечественной войны встретились с боевыми товарищами, вспоминали тех, кто ушел от нас. На кителях и пиджаках офицеров в отставке и тружеников фронта — обилие наград: ордена, медали.

В фойе театра ветеранов встречали солдаты роты почетного караула, артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь и Драматического театра белорусской армии. В зале звучали мелодии военных лет, а на больших экранах демонстрировались кадры военной кинохроники.

В своем обращении к ветеранам глава военного ведомства отметил, что рад традиционной встрече с ними накануне одного из самых почитаемых белорусским народом праздников.

— Мы гордимся подвигом народов СССР, нашего белорусского народа, победивших фашизм! Гордимся вами, ветеранами Великой Отечественной войны. Ведь именно вы своим героическим ратным трудом, своим подвигом внесли значительный вклад в Великую Победу, — подчеркнул в своем выступлении генерал-лейтенант

Андрей Равков.

Министр обороны также сердечно поздравил собравшихся с приближающимся праздником, пожелал им доброго здоровья, мира и благополучия, новых успехов на благо нашей Родины. Всем ветеранам вручены цветы и памятные сувениры.

Герой Советского Союза полковник в отставке Василий Мичурин, в прошлом году отметивший свой 100‑летний юбилей, подчеркнул:

— Для меня это торжество имеет огромное значение. Ведь я прошел всю войну — от начала и до конца! Жаль, что боевых товарищей уже нет в живых, но я всех их помню поименно…

Среди тех, кто был приглашен на прием, — и 97-летний полковник медицинской службы в отставке Тихон Иосифович Ветров. На его счету — сотни спасенных бойцов и офицеров Красной Армии: в годы войны Тихон Иосифович был ординатором-хирургом в медико-санитарном батальоне стрелковой дивизии.

— Трудно было, — вздохнув, произнес ветеран. — Порой поступали в медсанбат такие раненые, что даже опытный хирург не мог их спасти. Ранения — несовместимые с жизнью. Тогда и столкнулся я лицом к лицу со смертью.

Тихон Иосифович удержался, не бросил военную медицину и после окончания войны еще не один год служил на благо Родины, а после увольнения в запас долгое время передавал опыт молодежи — в составе членов ветеранской организации проводил работу в учебных заведениях, организовывал спортивно-патриотические соревнования.

Во время приема артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь и Драматического театра белорусской армии подарили гостям концерт, в программе которого были песни военных лет. После мероприятия состоялось фотографирование ветеранов у памятника Т‑34 возле Центрального Дома офицеров.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора

 
 
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Накануне Дня Победы в Драматическом театре белорусской армии министр обороны Республики Беларусь...

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