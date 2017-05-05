Цифры и факты

В Беларуси, по данным на 1 апреля текущего года, проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе более 7 тыс. инвалидов и участников вой­ны. В настоящее время в Минске живет один Герой Советского Союза, получивший это высокое звание в годы Великой Отечественной войны, — Кустов Иван Ильич. На 1 апреля нынешнего года в республике насчитывалось 3,1 тыс. человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, а также около 200 — работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале ВОВ в портах других государств. В Беларуси проживают 44 человека, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах. В стране живет почти 500 человек, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В республике насчитывается более 700 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями. Членами семей погибших воинов и партизан являются 732 человека. Бывшими узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания признаны 17,7 тыс. жителей республики.

БЕЛТА