Героика огненных дней

Мы уже не раз рассказывали в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» о делах военно-исторического кружка «Поиск» средней школы № 16 города Мозыря, созданного в 2014 году по инициативе учителя истории и обществоведения Владимира Гимбута как часть одноименного Калинковичско-мозырского клуба. Это была мечта педагога, которая реализовалась полностью, когда 9 мая 2015 года в СШ № 16 был торжественно открыт музей боевой славы.

У Мозырщины богатая военная история. Но особенно популярна среди молодежи тема Великой Отечественной войны, что нашло отражение в экспозиции музея боевой славы СШ № 16. Ее разделы создавали, пополняли и совершенствовали сообща педагоги, учащиеся, их родители, шефы. Но актив музея составили участники военно-исторического кружка «Поиск» во главе с его руководителем Владимиром Гимбутом.





— Наш музей еще совсем молодой, поэтому нам предстоит еще работать и работать над его экспозицией, — рассказал Владимир Викторович. — Пока она состоит из около сотни экспонатов, но все они по-своему уникальны.

Юный экскурсовод, воспитанник учителя Гимбута Ян Михаленя со знанием дела провел экскурсию для гостей, в числе которых была и я. Десятиклас­сник мог рассказать о каждом предмете экспозиции.

Своя история у кружки, сделанной из гильзы. Ее привез домой, в Мозырь, демобилизованный фронтовик… А вот бутылочка из-под раствора йода. Ее стеклянная стенка во время боя расплавилась от высокой температуры и сегодня хранит отпечаток ткани — бинта, как предполагают поисковики… Остатки оружия, боеприпасов, предметы быта, принадлежавшие воинам Красной Армии, советские и немецкие каски…

Все это отчищали и восстанавливали сами ребята при помощи Владимира Гимбута, руководителя не только военно-исторического кружка «Поиск», но и школьного музея боевой славы. Его воспитанники знают, что таким образом они способствуют сохранению военной истории, частью которой стали жизни их дедов и прадедов, воевавших и выживших или погибших во имя Победы…

Ян Михаленя продемонстрировал достаточно глубокие знания истории, вооружения, с готовностью отвечал на вопросы. И неудивительно! Ведь, как признался паренек, в будущем он видит себя историком и археологом…

К слову, встретила я в СШ № 16 и будущих коллег. Газета «Новости из школьного портфеля», которую они выпускают, стала победителем Республиканского фестиваля-конкурса детских СМИ «Свежий ветер». Юнкоры оперативно освещают события, происходящие в учебном заведении, в том числе работу школьных организаций БРСМ и БРПО, волонтеров и, конечно же, музея и кружка «Поиск».

Например, рассказывают о том, каких успехов ребята достигли в строевой, огневой, тактической подготовке, в ориентировании на местности. Как учатся разбирать и собирать оружие — не только нынешнее, но и ставшее уже историей. Кто особенно отличился во время ежегодного полевого выхода, который юноши совершают на 5–10 километров. И у кого лучшие результаты по стрельбе в школьном лазерном тире, на тренажерах пистолета Макарова и автомата Калашникова… Так, юнкоры создают историю уже нынешних дней.

Елена Романова, «Ваяр», фото автора