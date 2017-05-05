Новое смертельное заболевание нашли в Африке

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали случаи смерти от неизвестной болезни в Либерии, сообщается на сайте ведомства .



© AFP/ MARCO LONGARI Загадочная смерть 9 человек в Либерии: ВОЗ ведет расследование

В конце апреля стало в госпитале "Франсис Гран" города Гринвиль в Либерии от неизвестной болезни, симптомы которой напоминают лихорадку Эбола, скончались девять человек из 17 заболевших. Вместе с тем, Роспотребнадзор информирует о 28 зафиксированных случаях заражения, 12 из них закончились летальным исходом. Заболевание было выявлено среди взрослого населения страны.

"Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды", — сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

К расследованию подключились специалисты ВОЗ и других международных организаций.

"Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.