СМИ выплатит семье Шумахера €50 тыс. за ложную информацию

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Немецкий журнал Bunte должен выплатить семье семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера 50 тысяч евро за публикацию неверной информации о здоровье автогонщика, сообщает Spiegel .



© AFP/ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL СМИ посчитали, сколько Шумахер потратил на свое лечение

В конце 2013 года легендарный спортсмен получил серьезную травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. У Шумахера была диагностирована черепно-мозговая травма со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года гонщик проходит курс восстановления на своей вилле в Швейцарии.

В декабре 2015 года журнал сообщил, что Шумахер идет на поправку и снова может ходить. По данным Bunte, немецкий пилот мог делать несколько шагов при помощи своего врача и поднять одну руку. Однако менеджер Шумахера Сабине Кем опровергла сообщения Bunte.

Согласно информации Spiegel, семья Шумахера требовала от Bunte в качестве компенсации не менее ста тысяч евро. Близкие спортсмена утверждали, что СМИ нарушили личные права гонщика. Однако суд учел, что у журнала был информатор и издание провело некоторые исследования перед публикацией. При этом данное решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

На данный момент Шумахер-старший, по информации СМИ, может сидеть в кресле. Он узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.