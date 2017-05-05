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СМИ выплатит семье Шумахера €50 тыс. за ложную информацию

05.05.2017 22:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Немецкий журнал Bunte должен выплатить семье семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера 50 тысяч евро за публикацию неверной информации о здоровье автогонщика, сообщает Spiegel.

СМИ выплатит семье Шумахера €50 тыс. за ложную информацию
© AFP/ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
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В конце 2013 года легендарный спортсмен получил серьезную травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. У Шумахера была диагностирована черепно-мозговая травма со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года гонщик проходит курс восстановления на своей вилле в Швейцарии.

В декабре 2015 года журнал сообщил, что Шумахер идет на поправку и снова может ходить. По данным Bunte, немецкий пилот мог делать несколько шагов при помощи своего врача и поднять одну руку. Однако менеджер Шумахера Сабине Кем опровергла сообщения Bunte.

Согласно информации Spiegel, семья Шумахера требовала от Bunte в качестве компенсации не менее ста тысяч евро. Близкие спортсмена утверждали, что СМИ нарушили личные права гонщика. Однако суд учел, что у журнала был информатор и издание провело некоторые исследования перед публикацией. При этом данное решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

На данный момент Шумахер-старший, по информации СМИ, может сидеть в кресле. Он узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

 
Теги: Минск
 
 
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Два года назад журналисты в своей статье "Больше чем рождественское чудо — Михаэль Шумахер может ходить" утверждали, что легенда "Формулы-1" пошел на поправку.

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