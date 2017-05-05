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Sputnik и RT подадут в суд в связи с обвинением штаба Макрона

05.05.2017 20:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая — Sputnik. Телеканал RT и международное агентство Sputnik подадут в суд в связи с обвинением штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона в адрес этих СМИ, заявила в пятницу главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

Sputnik и RT подадут в суд в связи с обвинением штаба Макрона
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Фотожурналисту Sputnik вручили World Press Photo

Пресс-секретарь Макрона отказал RT и Sputnik в аккредитации 23 апреля, охарактеризовав эти СМИ "двуглавым существом", которое производит фейковые новости и занимается государственной пропагандой. При этом он не привел конкретных примеров. Позже Симоньян заметила, что даже агентство Reuters, которое трудно упрекнуть в любви к RT и Sputnik, не смогло привести ни одного примера.

Телеканал RT потребовал от агентства AFP, опубликовавшего статью о фейковых новостях про кандидата в президенты Макрона, дать опровержение и подтвердить ошибочность приведенной в статье информации.

Также агентство Sputnik заявило о своих намерениях обратиться к юристам по факту обвинений штаба Макрона.

 
Теги: Минск
 
 
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Штаб кандидата в президенты отказал RT и Sputnik в аккредитации, обвинив эти СМИ в публикации фейковых новостей.

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