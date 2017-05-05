Sputnik и RT подадут в суд в связи с обвинением штаба Макрона

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Телеканал RT и международное агентство Sputnik подадут в суд в связи с обвинением штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона в адрес этих СМИ, заявила в пятницу главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Фотожурналисту Sputnik вручили World Press Photo

Пресс-секретарь Макрона отказал RT и Sputnik в аккредитации 23 апреля, охарактеризовав эти СМИ "двуглавым существом", которое производит фейковые новости и занимается государственной пропагандой. При этом он не привел конкретных примеров. Позже Симоньян заметила, что даже агентство Reuters, которое трудно упрекнуть в любви к RT и Sputnik, не смогло привести ни одного примера.

Они достали врать. Будем с ними судиться. https://t.co/pdchJxCWUk — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 мая 2017 г.

Телеканал RT потребовал от агентства AFP, опубликовавшего статью о фейковых новостях про кандидата в президенты Макрона, дать опровержение и подтвердить ошибочность приведенной в статье информации.

Также агентство Sputnik заявило о своих намерениях обратиться к юристам по факту обвинений штаба Макрона.