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Туманные перспективы Белорусской АЭС
06.05.2017 00:30 — Новости Общества | БДГ
Белорусские власти готовятся снова оценить безопасность Белорусской АЭС: создана новая комиссия из чиновников для переоценки ситуации. Независимые эксперты при этом скептически оценивают не только результаты работы такой комиссии, но и успешность самого проекта.
Переоценка безопасности
4 мая была создана межведомственная рабочая группа по подготовке Национального доклада о целевой переоценке безопасности БелАЭС. Возглавила группу начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Луговская.
В случае необходимости рабочая группа может привлекать руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству. Участие независимых экспертов в группе не предусмотрено.
По плану документ должен быть готов до 31 августа,
Параллельно готовится еще один доклад о безопасности БелАЭС — по итогам стресс-тестов. Доклад будет впоследствии
Литва забанила БелАЭС
20 апреля литовский Cейм принял решение ограничить импорт электроэнергии со строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и прочих «небезопасных АЭС третьих стран».
«За» проголосовали 87 депутатов из 141.
Небезопасной будет считаться АЭС соседней страны, при строительстве которой и работе не соблюдаются требования экологической, атомной, радиационной безопасности, нарушаются международные соглашения и конвенции, которая из-за географического положения и технологических особенностей представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью.
В Литве уже заявили, что решение о запрете экспорта электроэнергии с БелАЭС повлияет на проект.
«Давайте просто смоделируем ситуацию. Два реактора по 1200 мегаватт, возьмем нынешнюю цену на бирже Nord Pool — 36,54 евро за мегаватт-час, если станция работает нормально, то у нее 700 млн. евро доходов в год, по 2 млн. евро в день», — заявил глава литовского оператора линий электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас.
Он сказал, что у БелАЭС есть и экономические основания, поэтому решение Литвы не закупать электроэнергию с белорусской стороны будет иметь значение. «Действительно ли им не нужно 2 млн. евро доходов в день? Ведь этот проект наряду с политическими аспектами имеет под собой и экономический фундамент», — заверил глава Litgrid.
Литовский чиновник не считает БелАЭС безопасной и объясняет это тем, что ее строит Россия, которая, по его мнению, несет ответственность и за аварию на ЧАЭС,
В комиссию по оценке безопасности БелАЭС должны войти эксперты
В комиссию по переоценке безопасности БелАЭС войдут только госслужащие, которые поддерживают строительство, поэтому они будут «играть в одни ворота», белорусская государственная система не даст критически отнестись к проекту, заявил инженер-эколог Юрий Мелешкевич.
Он считает, что в такие комиссии нужно приглашать специалистов, физиков-ядерщиков. Например, физика-ядерщика Андрея Жаровского, вместо этого его посадили на сутки, а потом он был объявлен персоной нон-грата и выслан из Беларуси. Кроме того, Меляшкевич предлагает приглашать в подобные комиссии и представителей общественности и экологических организаций.
Инженер-эколог называет БелАЭС тупиковым проектом: страны вокруг строят проекты с альтернативной энергетикой — гелиопарки, ветряки, малые ГЭС.
«Страны-соседи нашу электроэнергию покупать не планируют, Беларуси хватает той электроэнергии, что есть. Куда будем направлять мощности? Этот проект зайдет в тупик», — сказал эксперт.
Он сравнил БелАЭС с ледовыми дворцами в небольших городках: их построили, а сейчас у колхозов нет денег, чтобы оплачивать там электроэнергию.
«БелАЭС не вписывается в нашу энергосистему. Так что, будет она стоять как памятник безответственным чиновникам, которые когда-то правили в Беларуси», — заключил Юрий Мелешкевич.
Справка БДГ
Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Загрузку топлива на 1-м энергоблоке БелАЭС в планируется провести в первом квартале 2019 года. Все оборудование уже доставлено на 1-й энергоблок, сейчас производится его монтаж.
Всего на строительстве БелАЭС задействованы примерно пять тысяч человек.
10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло
26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги и другой
МИД Литвы
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Белорусские власти готовятся снова оценить безопасность Белорусской АЭС: создана новая комиссия из чиновников для переоценки ситуации. Независимые эксперты при...
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