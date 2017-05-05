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Журналу "Беларуская думка" исполняется 95 лет

06.05.2017 07:21 — Новости Общества | БелТА  
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Журналу "Беларуская думка" исполняется 95 лет
Фото из архива
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественно-политическому и научно-популярному журналу "Беларуская думка" сегодня исполняется 95 лет.Отправной точкой истории журнала считается дата 6 мая 1922 года, когда президиум ЦК КП(б)Б принял постановление об издании в Минске теоретического и политического журнала "Вперед". Как свидетельствуют архивные материалы, всего вышло 11 номеров, получивших положительный отклик на страницах московского журнала "Красная печать".Вторая половина 1920-х годов ознаменовалась широкой белорусизацией. Санкционированный сверху общегосударственный процесс затронул и журнал "Вперед". В январе 1927 года он увидел свет под названием "Весткі ЦК КП(б)Б", а с марта стал издаваться как "Бальшавік Беларусі". На страницах журнала публиковались теоретические статьи, велся плодотворный обмен опытом, освещались вопросы экономики, культуры, массовой работы, а также размещалась критика и библиография.В период Великой Отечественной войны журнал не издавался. Он возобновил свою работу в апреле 1945 года и все внимание сосредоточил на тематике восстановления разрушенных городов и сел, промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.С 1952 года журнал выходил под названием "Коммунист Белоруссии". На разных этапах его возглавляли видные деятели государства. Редакторы входили в состав Центрального Комитета партии, избирались депутатами Верховного Совета БССР. Будучи одним из главных печатных органов ЦК КПБ, издание оставалось трибуной передовой мысли.За заслуги в воспитании трудящихся и за мобилизацию их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства Указом Президиума Верховного Совета СССР "Коммунист Белоруссии" 29 апреля 1982 года награжден орденом Дружбы народов.Новейшая история журнала началась в ноябре 1991 года, когда "Беларуская думка" была зарегистрирована как издание НИИ Минэкономики Республики Беларусь. С началом нового этапа преобразований в государстве и обществе конструктивная позиция издания получила дальнейшую поддержку. 9 ноября 1995 года вышло распоряжение Президента Республики Беларусь, согласно которому учредителем журнала становилась Администрация Президента Республики Беларусь. С 1996 года "Беларуская думка" приобретает статус научно-теоретического и общественно-политического издания, а также академического журнала, хорошо узнаваемого в научной и творческой среде. Войдя в 2007 году в состав крупнейшего и наиболее авторитетного информационного агентства страны УП "БелТА", журнал сохраняет преемственность и традиции, продолжает освещать актуальные проблемы общества в соответствии с требованиями времени.Сегодня журнал является научным изданием, рекомендованным Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов диссертационных исследований по философии, истории, политике, филологии, экономике, социологии. На страницах журнала обсуждаются и находят свое решение актуальные вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием "белорусской модели развития", а также вырабатываются рекомендации по преодолению наиболее значимых экономических и социальных проблем, стоящих перед государством.Традиционными стали круглые столы с участием отечественных и зарубежных экспертов, известных специалистов, представляющих различные точки зрения. С авторитетным мнением на страницах издания выступают многие государственные и общественные деятели. Журнал "Беларуская думка" широко известен за рубежом. "Беларуская думка" - неоднократный победитель Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Вторая половина 1920-х годов ознаменовалась широкой белорусизацией. Санкционированный сверху общегосударственный процесс затронул и журнал "Вперед".

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