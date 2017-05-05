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Кому достанутся 40 путевок на двоих в Грецию, 76-й, 77-й, 78-й автомобили и ДВЕНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске от "Евроопта"? Смотрите в прямом эфире в 13.20!

06.05.2017 07:54 — Новости Общества | БелТА  
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Кому достанутся 40 путевок на двоих в Грецию, 76-й, 77-й, 78-й автомобили и ДВЕНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске от "Евроопта"? Смотрите в прямом эфире в 13.20!
Уже через несколько часов "Евроопт" в прямом эфире разыграет среди участников 32-го тура игры "Удача в придачу!" денежные сертификаты на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., три новеньких автомобиля Hyundai Creta и ДВЕНАДЦАТУЮ КВАРТИРУ в Минске! Также своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Грецию! А еще во время розыгрыша станет известно, в какую страну отправятся путешественники от "Евроопта" в следующем туре. Не пропустите прямую трансляцию - начало в 13.20! Квартира в Минске, великолепная тройка Hyundai Creta, отдых мечты в Греции и денежные призы на $100 тыс. ожидают победителей 32-го тура игры "Удача в придачу!"Розыгрыш призов 32-го тура игры "Удача в придачу!" по традиции состоится в минском ТРЦ "Е-сити" на ул.Денисовская, 8. В числе звездных гостей председатель Белорусского общественного объединения греков "Пелопоннес" Рафаэль Дельянов, белорусский телерадиоведущий с греческими корнями Артемис Ахпаш и профессиональный велогонщик, многократный чемпион Беларуси, почетный гость велокарнавала "Viva Ровар-2017" Евгений Гутарович. А суперпризы разыграет популярный певец и музыкант, любимец белорусской и российской публики Руслан Алехно!Руслан Алехно приглашает всех на розыгрыш в "Е-сити "!Популярный певец и музыкант Руслан Алехно разыграет суперпризы и исполнит лучшие песни сегодня в "Е-сити "!Отпускное настроение ожидает всех без исключения зрителей розыгрыша! А счастливчики, которым достанутся путевки, уже с 3 июня проведут десять дней по системе "все включено" в роскошном пятизвездочном отеле Aldemar Olympian Village на греческом полуострове Пелопоннес. Множество ресторанов, спа- и фитнес-центры - все, что нужно для комфортного отдыха! Но самое главное, именно здесь находятся места, от одних названий которых захватывает дух - Микены, Спарта, Олимпия... Это будет незабываемое путешествие!Открываем мир вместе с "Еврооптом"! Сразу 80 счастливчиков уже с 3 июня проведут десять незабываемых дней в Греции - в роскошном пятизвездочном отеле Aldemar Olympian Village у самого моря!Приходите в "Е-сити", чтобы встретиться с любимыми звездами и зарядиться хорошим настроением! Заодно и лично проверите, не ваши ли игровые коды выигрывают суперпризы?! Благодаря прямому эфиру следить за розыгрышем в режиме реального времени можно будет из любой точки страны! Трансляция начнется в 13.20 на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.Кому достанутся 40 путевок на двоих в Грецию, 76-й, 77-й, 78-й автомобили и ДВЕНАДЦАТАЯ КВАРТИРА в Минске от "Евроопта"? Смотрите в прямом эфире в 13.20!
 
Теги: Минск
 
 
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