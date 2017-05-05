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ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

06.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)  
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9 мая 2017 года


Радиоконцерт «Звучат мелодии военных лет»                                                                                                                                                   8.00 — 9.45

Сбор представителей трудовых коллективов, построение колонн                                                                                                                9.30 — 10.00

Торжественный митинг, посвященный Дню Государственного Герба и Государственного Флага Республики Беларусь, поднятие флага      10.00 — 10.20

Праздничное шествие ветеранов и представителей трудовых  коллективов к памятнику воинам-освободителям                                                  10.20 — 10.40

Торжественный митинг, посвященный 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возложение венков        10.40 — 11.10

Праздничный концерт «Живем и помним тот Победный май» в зоне отдыха                                                                                        12.00 — 13.30

Детская дискотека                                                                                                                                                                                                         13.30 — 14.10

Народные гулянья в зоне отдыха, работа пунктов общественного питания, аттракционов,                                                               12.00 — 17.00

игровых, тематических и интерактивных площадок, выставок

Спортивный праздник на физкультурно-оздоровительном комплексе:                                                                                                     12.00 — 15.00

— футбол, спартакиада учащейся молодежи (футбольные конкурсы);

— шашки, шахматы, блиц-турнир;

— стрельба из пневматической винтовки;

— дартс

Танцевальная программа на пл. Ленина                                                                                                                                                                   20.00 — 1.00

Эстрадный концерт                                                                                                                                                                                                           21.00 — 22.20

Лазерное шоу                                                                                                                                                                                                                     22.45 — 23.00

Фейерверк                                                                                                                                                                                                                            23.00

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9 мая 2017 года Радиоконцерт «Звучат мелодии военных лет»                                                                                             […]

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