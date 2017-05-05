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ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
06.05.2017 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
9 мая 2017 года
Радиоконцерт «Звучат мелодии военных лет» 8.00 — 9.45
Сбор представителей трудовых коллективов, построение колонн 9.30 — 10.00
Торжественный митинг, посвященный Дню Государственного Герба и Государственного Флага Республики Беларусь, поднятие флага 10.00 — 10.20
Праздничное шествие ветеранов и представителей трудовых коллективов к памятнику воинам-освободителям 10.20 — 10.40
Торжественный митинг, посвященный 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возложение венков 10.40 — 11.10
Праздничный концерт «Живем и помним тот Победный май» в зоне отдыха 12.00 — 13.30
Детская дискотека 13.30 — 14.10
Народные гулянья в зоне отдыха, работа пунктов общественного питания, аттракционов, 12.00 — 17.00
игровых, тематических и интерактивных площадок, выставок
Спортивный праздник на физкультурно-оздоровительном комплексе: 12.00 — 15.00
— футбол, спартакиада учащейся молодежи (футбольные конкурсы);
— шашки, шахматы, блиц-турнир;
— стрельба из пневматической винтовки;
— дартс
Танцевальная программа на пл. Ленина 20.00 — 1.00
Эстрадный концерт 21.00 — 22.20
Лазерное шоу 22.45 — 23.00
Фейерверк 23.00
Оргкомитет
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ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая 2017 года Радиоконцерт «Звучат мелодии военных лет» […]
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