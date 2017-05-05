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В основном - отличники. Мингорисполком опубликовал рейтинг столичных кафе и ресторанов

06.05.2017 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Специалисты Мингорисполкома составили новый рейтинг кафе и ресторанов столицы. В него вошли пока 39 из почти 2000 столичных заведений. Мы узнали, какие оценки получили кафе и рестораны, среди которых есть и известные «Чайхона Базар», «Березка» и Taрas Bar.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как проходит проверка заведений общепита и из чего складывается этот рейтинг, TUT.BY писал в апреле. Пока специалисты проверили 39 заведений в центре Минска. 19 из них получили наивысшие 5 баллов. В рейтинге мы заметили только три единицы и одну двойку.

Среди отличников — кафе Вадима Прокопьева Taрas Bar на Интернациональной, 9. Расположенному неподалеку кафе «Моя дорогая» комиссия поставила тоже пятерку. Среди отличников — Café De Pari, «У Франциска», ресторан «Гвоздь», «Васильки» и другие.

Закусочная литовской бизнесвумен Алмы Яунцемене «Пицца-Темпо», расположенная в торговом центре «Галилео», получила 5 баллов, а кафе Union Coffee — 4 балла.

На четверку оценили специалисты и ресторан «Грюнвальд» на Карла Маркса, паб «Клевер» на Гикало и «Суши весла» в ТЦ «Скала».

А вот ресторан-клуб киевской сети «Чайхона Базар» на Победителей, 7 получил лишь 3 балла, как и легендарное кафе «Березка» на площади Победы.

На двойку комиссия оценила только одно кафе — «Старый город» на Богдановича.

Единицы получили ресторан «Гостиный двор» на улице Советской, малоизвестное кафе «Нистру» на Чкалова и открывшийся в феврале «Мангал хаус» на Богдановича.

Полный список всех проверенных объектов опубликован на сайте Мингорисполкома.

Напомним, в состав комиссии входят врач-гигиенист, сотрудники управления торговли и услуг Мингорисполкома, а также ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». К участию подключили и специалистов из администрации районов.

Оценка выставляется по двум рейтинг-схемам по пятибалльной системе: учитывается все, начиная от санитарного состояния объекта до внешнего вида сотрудников заведения и ведения документации.

 
Теги: Минск
 
 
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