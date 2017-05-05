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Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
06.05.2017 08:19 — Новости Общества | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.Так, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут заместитель председателя Брестского облисполкома Серков Михаил Николаевич (80162213121), управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222), заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232751237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Шулейко Юрий Витольдович (80152735644), первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Янков Дмитрий Васильевич (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Лаптев Виктор Сергеевич (80172224444).В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.Так, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут...
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