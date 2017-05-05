ВЧЕРА
Картина дня 5 маяПравительство рассмотрит инновационный проект модернизации ОАО "Оршанский инструментальный завод"
. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Витебскую область.ОАО "Амкодор-КЭЗ" создаст в этом году совместное предприятие с крупной китайской машиностроительной компанией Sinomach на своей базе в Коханово
. Об этом сообщил председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин во время рабочего визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова на предприятие в Толочинском районе.Совет Министров Беларуси постановлением от 4 мая 2017 года №332 поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром", Гродненскому облисполкому, совместному предприятию "БЕЛИТА" обществу с ограниченной ответственностью, совместному открытому акционерному обществу "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" и открытому акционерному обществу "Слонимский картонно-бумажный завод "Альбертин" обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине
. Государственным пограничным комитетом Беларуси получена официальная информация о том, что с 15 мая 2017 года российская сторона в авиационных пунктах пропуска будет осуществлять пограничный контроль в отношении воздушных судов, прибывающих из Беларуси и следующих в обратном направлении, в том числе пассажиров. С этой целью все авиарейсы будут переведены в международные сектора аэропортов России. В отношении граждан Беларуси и России пограничный контроль осуществляться не будет. Они могут проследовать по документам, удостоверяющим личность, и посадочным талонам на тот или иной рейс в одном или другом направлении. В Беларуси пограничный контроль на воздушных судах, следующих авиарейсами из Беларуси в Россию и в обратном направлении, осуществляться не будет
.Золотовалютные резервы Беларуси в январе-апреле
в соответствии с методологией Международного валютного фонда выросли на 3,7% до $5,1 млрд. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал БЕЛТА ситуацию в Крическом РОВД
: "Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки. В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности".Белорусские здравницы предлагают отдыхающим фиш-СПА, спелеолечение и бассейн с эффектом Мертвого моря
. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" в пресс-центре БЕЛТА.Белорусские здравницы конкурентны по цене и качеству оказываемых услуг по сравнению с санаториями стран-соседей
. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.Родительская плата составит не менее 10% от стоимости путевки
в летний оздоровительный лагерь. Летом в 884 лагерях труда и отдыха (ЛТО) планируется оздоровить 15 тыс. подростков
. Директор центра отметил, что фактические объемы детского оздоровления ежегодно превышают запланированные. В ЛТО заключаются договоры на работу подростков. "Заработок в лагерях труда и отдыха летом 2016 года доходил до Br250, - сказал Геннадий Болбатовский. - Заработная плата подростков в ЛТО в текущем году ниже не станет".Белорусские ученые разработали новый способ передвижения сферических роботов
, сообщил заведующий лабораторией робототехнических систем Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Григорий Прокопович перед началом круглого стола молодых ученых по междисциплинарному сотрудничеству "Робототехника: от принципов построения до практического использования".Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составляет 60%
. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства связи и информатизации по итогам коллегии, на которой рассматривалась работа отрасли в первом квартале.Информация российских СМИ о несоответствии лекарственного средства "Пентоксифиллин"
серии 1771214 производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" по показателю "механические включения" сформулирована некорректно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения России (Росздравнадзор) опровергла сообщения о наличии стекла
в препарате белорусского производства "Пентоксифиллин". Обязательное чипирование собак особо опасных пород
планируется ввести в Беларуси, сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец."Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду
3 мая 2017 года на вокзале Монпарнас в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе прокуратуры Парижа. Он проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Этот контроль проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже", - отметили в посольстве.МИД Беларуси не считает исчерпанным инцидент в Париже с хоккеистами национальной сборной
. Об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный ответ французской стороны на протест белорусского внешнеполитического ведомства в связи с произошедшим 3 мая в Париже инцидентов.Национальная библиотека Беларуси передала в дар комплекты факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины" библиотекам Литвы
. Обозреватель отдела экономической и научной информации главной редакции информации БЕЛТА Юлия Дыленок и корреспондент отдела политической и социальной информации агентства Александр Новиков награждены статуэткой - символом ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".
Гран-при ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" удостоен поисково-патриотический проект "Координаты памяти: Шталаг-352 раскрывает свои тайны" газеты "Рэспублiка".Имена победителей республиканского конкурса на лучшую организацию по реализации печатной продукции названы на XXI Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі"
, сообщила исполнительный директор Союза издателей и распространителей печати (СИРП) Екатерина Черепок.На финал "Евровидения" продали последний билет
.Холодная погода с дождем и мокрым снегом
ожидается в Беларуси на следующей неделе.Белоруска Мария Мамошук стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе
, который проходит в сербском Нови-Саде.СЕГОДНЯ
анонс основных событий 6 маяXXI Международная специализированная выставка "СМI ў Беларусі" завершит работу в Минске в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14.В Минске состоится хоровой праздник "Спявай, мая сталіца!", посвященный Дню Победы и 950-летию города.В Бресте
пройдет городской фестиваль воздушных змеев "Майское небо Победы". Праздничная театрализованная программа, посвященная Дню Победы, пройдет в Концертном зале "Витебск
" в 15.00.Заместитель министра труда и социальной защиты Ковальков Валерий Валерьевич проведет прямую телефонную линию на тему "Пенсионное обеспечение" с 9.00 до 12.00 по телефону 309-93-00.Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Хаджимуратовичем Караевым пройдет с 9.00 до 12.00. Вопросы можно будет задать по телефонам: (8-017) 223-84-28, (8-017) 223-76-64.ЗАВТРА
знаменательные даты 7 маяВ Республике Беларусь - День работников радио, телевидения и связи.150 лет назад Альфред Нобель получил патент на изобретенный им динамит, или "безопасный порох". 80 лет назад родился Линг Сергей Степанович, государственный деятель Беларуси.80 лет назад родился Иванченко Валентин Матвеевич, белорусский ученый в области физиологии, биохимии и биофизики растений, доктор биологических наук (1977), профессор (1995). Умер в 1998 г. 60 лет назад родился Горло Станислав Анатольевич, белорусский тренер-преподаватель (вольная борьба), мастер спорта СССР (1978), заслуженный тренер Беларуси (1990), заслуженный тренер СССР (1991).***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.БЕЛТА.-0-
Теги
: Брест
, Витебск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРАКартина дня 5 маяПравительство рассмотрит инновационный проект модернизации ОАО "Оршанский инструментальный завод". Об этом сообщил премьер-министр...
Комментарии