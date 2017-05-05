Житель Оршанского района кустарно изготовил пистолет, пригодный для стрельбы

В доме 49-летнего жителя Оршанского района милиционеры изъяли девять патронов и предмет, похожий на пистолет. Находки отправили на баллистическую экспертизу.



Фото: УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области

Эксперт установил, что изъятый предмет изготовлен самодельно и является ручным гладкоствольным оружием калибра 5,6 мм, пригодным для производства одиночных выстрелов.

Для того чтобы определить, являются ли найденные патроны боеприпасами, специалисты провели экспериментальную стрельбу. Выяснилось, что 7 из 9 патронов изготовлены самодельно с использованием элементов заводских патронов. Часть из них пригодны к стрельбе. Еще 2 патрона предназначены для стрельбы по мишеням в стрелковом спорте и биатлоне.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)», — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по области Анна Барышникова.