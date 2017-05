Что ждать от фестиваля Freaky Summer Party в 2017 году?

Летний городской фестиваль FSP Freaky Summer Party — это уникальный формат отдыха современных горожан. На один weekend фестиваль собирает вместе творческих людей, новаторов, прогрессивную молодежь и тех, кто любит весело проводить время. Актуальная электронная и и инди-музыка со всего мира одновременно на пяти сценах, вкусная городская еда, образовательная площадка для новаторов и креаторов, уникальные арт-инсталляции современных художников и театральные перформансы, мастер-классы и детская площадка.

В 2016 году фестиваль был награжден дипломом в номинации “Проект года по развитию внутреннего и въездного туризма”, организованным Национальным агентством по туризму Беларуси.

Официальный видеоотчет арт-пикника FSP 2016 from Art Picnic FSP on Vimeo .

FSP festival по-праву заслужил любовь посетителей и прессы. СМИ его называют “самым ожидаемым событием лета”, “лучшими выходными лета” и “праздником для креативных горожан”. На FSP festival каждый найдет себе то, что ему нравится: актуальная музыка сразу на пяти сценах, большой и гостеприимный фудкорт, крафтовый дизайнерский маркет, арт-инсталляции, образовательная площадка Edutainment, детская территория Kidsters и множество площадок для активного и пассивного отдыха, игр и развлечений от партнеров фестиваля.

За время проведения фестиваля на главной сцене выступили более 240 представителей электронной, indie- и пост-рок музыки. В разные годы хэдлайнерами FSP festival были: Peaches (CAN), Balthazar (BE), Mujuice(RU), Jon Kennedy (UK), The Herbaliser (UK), Debruit (FR), LCMDF (FIN), Tom Tukker (NL), Антон Маскелиаде (RU), Long Arm (RU), The Retuses (RU), 130 по встречной на старенькой Vespa (RU), Mustelide (BY), Super Besse (BY) и многие другие.

Кроме музыки, культурная составляющая FSP festival представлена арт-инсталляциями современных художников и архитекторов, театральными и танцевальными перфомансами, интерактивом. Также в течение всего дня на фестивале проходят мастер-классы, образовательные лекции на Edutainmet и кинопоказы.

Настоящей гордостью фестиваля стал огромный фудкорт, ведь вкусная еда — это то, что объединяет людей так же сильно, как и музыка. Лучшие рестораны и шеф-повара на один weekend собираются в одном месте, чтобы подарить гостям разнообразие вкусов: острая, сладкая, свежая, вегетарианская, приготовленная на открытом огне и из локальных продуктов еда заряжает энергией для телодвижений.

Любители активного образа жизни и экстремальных видов спорта по достоинству оценят площадки, созданные специально для них: велотрассы, рампа для скейтеров, настоящий серфинг, бадминтон, керлинг, гигантский футбол, волейбольная площадка, петанк, батуты и йога — это далеко не полный список интересных занятий на весь день.

В этом году гости из 80-ти стран, включая государства Евросоюза, США, Великобритании и Японии имеют возможность безвизового въезда в Беларусь через Национальный аэропорт на 5 дней пребывания. Что же, FSP festival — это отличная причина посетить загадочную Беларусь и познакомиться с новыми друзьями. Осталось лишь забронировать билеты, снять уютные апартаменты и провести, возможно, самое незабываемое лето в своей жизни! До встречи!

Больше информации и билеты на www.artpicnic.by , www.fspfestival.com Присоединяйтесь: facebook , vk , instagram , twitter

Следите за обновлениями по хэштэгу #ilovefsp

0 В блог